Wat opslag op de PlayStation 5 betreft is de keuze dus reuze. Naarmate meer SSD’s overstappen naar PCIe Gen 4, zullen er alsmaar meer SSD’s compatibel zijn met Sony’s console. De truc zit hem vooral in die paar specificaties om in het achterhoofd te houden; voor de rest is de upgrade vrij rechttoe-rechtaan. Voor nu is de hoop vooral dat het bestaande aanbod uitdijt, met hopelijk ook wat prijsverlagingen in het verschiet voor al die snelle schijfjes.

