De tweede nieuwe game van Insomniac bevat twee bekende koppies in de vorm van Ratchet & Clank. In de nieuwe game Rift Apart reizen de twee door tal van dimensies in een nieuwe poging om Dr. Nefarious te stoppen. In de trailer zien we Clank echter gescheiden raken van Ratchet, maar praktisch in de armen vallen van een nog naamloze vrouwelijke Lombax.

Naast de trailer kregen we ook gameplaybeelden te zien, waaruit duidelijk werd wat de studio uit de game probeert te halen. We zien Ratchet en Clank door dimensies springen zonder lange laadtijden, tal van vijanden verschijnen op het scherm en de particle-effects springen alle kanten op. De enige vraagtekens hebben we bij de portalen die tijdens de combat te zien zijn, want we vragen ons af hoe lang die gimmick leuk blijft.