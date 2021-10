WiFi is geweldig; het zorgt ervoor dat we op elke plek in huis online kunnen doen en laten wat we willen. Voor die mobiliteit moeten we helaas een stukje zekerheid opofferen. Dat is helaas nu eenmaal de werkelijkheid van WiFi. Met behulp van bovenstaande tips hopen we je draadloze verbinding zo stabiel mogelijk te maken. Ben je echter aan het streamen — of wil je écht zeker weten dat je je teamgenoten niet op het meest cruciale moment in de steek laat — dan is er maar één manier om te zorgen dat je verbinding feilloos is. Dat is, helaas, toch maar gebruik maken van een vaste internetkabel.

Zoals al eerder aangegeven, zijn de meeste spelcomputers vrij stationair en zullen ze niet zo snel verhuizen. Heb je de mogelijkheid om een internetkabel te trekken, dan is dat veruit de betrouwbaarste manier om je apparaat met het internet te verbinden.

Ga je dan toch gebruik maken van een internetkabel, controleer dan altijd even of je een moderne kabel hebt. Op UTP kabels staat een Cat-classificatie. Zorg ervoor dat je altijd een Cat5e- of zelfs een Cat6-kabel hebt. Een Cat5-kabel heeft maar een doorvoersnelheid van ongeveer 100 Mbps, wat tegenwoordig een vrij lage standaard is.

Hopelijk kan je met deze tips je WiFi-verbinding optimaliseren. Merk je zelfs met ons advies dat je nog steeds regelmatig WiFi-problemen hebt, neem dan contact op met je internetprovider. Er kunnen natuurlijk altijd nog andere factoren spelen, waar je provider je graag vanaf helpt.