In de officiële reden voor het dwangbevel zegt Google, in naam van YouTube, dat Groovy “de terms-of-service van de YouTube API schendt.” Voor YouTube is het problematisch dat bots zoals Groovy en Rythm de dienst aanpassen en gebruiken voor commerciële doeleinden. Beide bots speelden veel content van YouTube af buiten de site zelf om, wat neerkomt op een schending van het copyright.

Maar er zouden andere factoren mee kunnen spelen. Één specifiek interessant voorbeeld dat hieronder valt zijn de wegvallende advertentie-inkomsten. Ik heb talloze keren enorme playlists van Eurobeat in de wachtrij van de bot gezet (een aanrader als achtergrondmuziek voor snelle en dynamische games), maar met Rythm nooit een advertentie gehoord. Daar wordt YouTube natuurlijk niet blij van: het platform is financieel afhankelijk van advertenties. Als je YouTube-content kunt kijken zonder de advertenties is het niet verwonderlijk dat YouTube moord en brand schreeuwt en een cease and desist stuurt naar de grootste misdadigers.

Dan is er nog een tweede probleem: de premium-optie die bij veel bots aanwezig was. Groovy en Rythm stelden gebruikers in staat een premium-versie te kopen, waarmee ze meer konden doen met de muziek die de bot van YouTube trok. Denk bijvoorbeeld bass-boosten of muziek in nightcore-modus afspelen. Niet alleen omzeilden de bots YouTube’s muziekinkomsten, maar ze maakten zelf winst op andermans product. Met zo’n context is het bijna lastig om geen sympathie te hebben voor YouTube’s positie.

En zo begon een domino-effect aan instortende muziekbots. Youtube kon niks doen tegen Discord, omdat Discord niet degene was die de terms of service van het platform schond. Maar de bots, die de dienst verleenden, konden ze wél aanvallen. Eind augustus was Groovy het eerste slachtoffer.

De programmeur achter Groovy, Nick Amerlaan, gaf in een reactie aan The Verge toe dat hij de represailles van YouTube al langere tijd aan had zien komen. Rythms-ontwikkelaar Yoav zei het volgende tegen The Verge: