Je hebt geld apart gezet, een tijdje gespaard of de console gewoon in een impuls gekocht. Hoe dan ook, je wilt niet dat je Nintendo Switch binnen twee weken al meteen vol met krassen zit. Vooral wanneer je van plan bent de console veel mee te nemen, is een goede case belangrijk. Tegenwoordig zijn er cases in allerlei soorten en maten. Gemaakt van luxe materialen, bedrukt met je favoriete personages en zelfs hele rugzakken om alles in te vervoeren.

Bij het zoeken naar de case die bij jou past, moet je letten op een paar dingen: de case moet bescherming bieden voor je console, je moet er extra cartridges in mee kunnen nemen en als het even kan, wil je er ook nog extra accessoires in kwijt kunnen. Accessoire-maker Bigben heeft hiervoor twee zeer geschikte mogelijkheden, die vooral op het gebied van stevigheid en ruimte een streepje voor hebben op Nintendo’s eigen aanbod: de Bigben Travel Case en de Travel Case Deluxe. De normale Travel Case is voor je dagelijkse vervoer: even snel mee in je rugzak naar school of kantoor. Er past dan ook niet meer in dan de console, wat extra games en een kabeltje.

Wanneer je je hele installatie mee wilt nemen naar vrienden of familie, dan is de Travel Case Deluxe een geschikte optie. Naast de console en games kun je hiermee ook het dock, de stroomadapter, de HDMI-kabel en een tweede controller veilig meenemen. Zo ben je altijd klaar om vrienden of familie uit te dagen in een potje Mario Kart of Super Smash Bros. De reguliere Travel Case koop je voor 21,99 euro en voor de Deluxe Travel Case betaal je 46,99 euro.