Hoe kies je een mechanisch toetsenbord?

Of je de regenboogverlichting in de marketing nu ontzettend tof of juist gruwelijk lelijk vindt: een beetje per-key RGB doet alsnog wat jij wilt. Enkelkleurs of circusattractie, fel of volledig gedimd – uiteindelijk is het allemaal mogelijk. Het enige wat je daarin tegen kan houden (en wat des te belangrijker is voor de juiste aankoop), is de software waarmee de verlichting zich aan laat sturen.

De software (of soms het uitblijven daarvan) is voor veel aankopen in de randapparatuur bepalend. Hierin hangen merken hun grootste selling points rondom unieke mogelijkheden, alsmede hun overkoepelende ecosysteem. Een lichtje erin mieteren kan iedereen; de ideologie is om alle lichtjes in je set-up samen te laten werken.

Een neurotische pc-gamer zoekt dan synchronisatie tussen álle apparatuur, waardoor je gebonden blijft aan een of twee fabrikanten. Anderen prefereren juist de vrijheid om ook zónder allerlei software (of RGB-aanhangsels) aan de slag te kunnen – een belofte die langzaamaan ook weer aan terrein terugwint.