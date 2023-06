Van popfilters en foampanelen tot panty’s

Na onze uitvoerige startersgids rondom microfoons, konden we de vele microfoon-accessoires niet links laten liggen. In dit additionele artikel gidsen we je door het nut en de waarde van onder meer popfilters en geluidsabsorptie. Want wat heeft nu echt invloed op hoe je podcast of livestream klinkt?

Afhankelijk van de microfoon die je op het oog hebt, kunnen mogelijk nog wataccessoires van pas komen. Menig microfoon komt met meegeleverde kabels en soms een eigen desktopstandaard; de noodzaak van verdere addendums hangt compleet van de situatie af. We behandelen een aantal van de accessoires die het meest aangeprezen worden, om erachter te komen wat voor jouw situatie een upgrade zou kunnen vormen.

Microfoonstandaard: een must voor iedereen

Een manier om de microfoon prettig voor je muil te positioneren, is zonder twijfel het belangrijkst. Zelfs de meest luxueuze microfoon klinkt vreselijk als je er niet fatsoenlijk in spreekt. Niet voor niets trappen we onze gids over microfoon-accessoires dan ook af met het almachtige microfoonstandaard.

Een stevig tafelvoetje of cameradriepoot voldoet al voor velen, maar fysiek actieve presentatoren hebben eerder baat bij hevig verstelbare microfoonstandaarden. Daarnaast past zo’n enorme monitorarm perfect bij de livestreamer-esthetiek, voor wie daar iets om geeft. Doorgaans dient een 3/8-inch schroefdraad als normatieve aansluiting tussen standaard en microfoon; incompatibiliteit komt hier nauwelijks voor.

Mocht je krap bij kas zitten: blijf vooral bij een tafelstandaardje. Voor drie-vier tientjes heb je al een stevige voet met verstelbare hoogte. Complexe monitorarmen zijn weliswaar ook verkrijgbaar voor een paar tientjes, maar die modellen blijken doorgaans matig afgewerkt, met krakende scharnieren als gevolg. Voor een microfoonarm die over een paar jaar nog steeds lekker soepeltjes rondzwiept, ben je beter af bij het duurdere spul van RØDE of ander gerenommeerd audiomerk.

Shockmounts: voor de beweeglijke presentator

De zogenaamde shockmount vangt ongewenste trillinkjes op, zodat deze niet door gevoelige microfoons resoneren — dit kan hoofdzakelijk een probleem zijn bij grootmembraancondensatoren. Met behulp van elastiekdraad wordt de microfoon als het ware in het luchtledige gehangen, waardoor er een buffer voor nabije trillingen opgeworpen wordt.

Ook hier geldt dat de toepassing vooral loont bij beweeglijk gebruik; een stationaire microfoon en presentator hebben nauwelijks omkijken naar fysieke resonantie. Ben je wat actiever tijdens je podcast of livestream — denk daarbij ook aan chaotisch muisgedrag tijdens games — pak dan vooral een shockmount mee.

Veel grootmembraanmicrofoons zijn compatibel met universele, klemmende shockmounts, al komen sommige ook met een optioneel (deels eigen) ringsysteem onderop. Een shockmount an sich hoeft niet complex of duur te zijn om trillingen tegen te gaan. Wel boeken luxere modellen vanzelfsprekend betere resultaten over een langere gebruiksperiode. De kans is groot dat een universele shockmount van maximaal twee tientjes na een halfjaar al slap hangt.

Popfilters: populair, maar niet altijd even nodig

De popfilter, vaak meegeleverd met luxere shockmounts en standaarden, houdt ‘plosieve’ geluiden tegen. Met het uitspreken van krachtige ‘p’- of ‘b’-klanken puffen we aardig wat lucht uit, die zeker gevoelige grootmembraancondensators van streek kan brengen. Te harde ‘pops’ oversturen de microfoon, maar een dunne laag nylon of een stoffen kap weren die luchtaanvallen uit je mond gemakkelijk af.

Popfilters horen zo langzamerhand bij ‘het plaatje’ van een streamer — en vaak helpen helpen ze wel degelijk — maar het is geen must voor iedereen. Luxere grootmembraanfilters komen van zichzelf al met een degelijke popfilter geïntegreerd, terwijl de stoffen kap over de sowieso al minder gevoelige dynamische microfoons ruim voldoet. Luister vooral naar je eigen stemgeluid en experimenteer met spraakvolumes en -afstanden; pas als de popjes al je opnames oversturen, is een (extra) popfilter écht benodigd.

Vanzelfsprekend hoeft ook een popfilter niet onredelijk veel te kosten. Wat betreft microfoon-accessoires vallen deze extraatjes vaak opvallend goedkoop uit. Een universele stoffen kap bedraagt niet meer dan een kop koffie, een dubbellaags cirkeltje van nylon schiet zelden boven de 15 euro uit. Sommige zijn direct aan shockmounts te bevestigen, anders hang je middels een klemmetje aan standaarden of tafelbaden. Houtje-touwtje een oude panty voor de microfoon opspannen werkt overigens ook prima.

Geluidsabsorberend materiaal: demp dat gegalm

Al is het eerder muurbekleding dan microfoon-accessoire: geluidsabsorptie doet ertoe. Wie stemopnames maakt in een kale kamer, zal een behoorlijke galm terughoren in het eindresultaat. Dat teruggekaatste geluid komt minder vaak voor bij livestreamers aan het bureau, omdat een bureau vol apparatuur en zeker grote muismatten voldoende geluid absorberen. De truc is vooral om stemmenwerk op te nemen in het meest knusse kamertje in je huis, maar ook daar hangt nog wel eens een galmpje.

Voor een prikkie haal je bij de online groothandelaars een paar vierkante meter aan geluidsabsorberend foam. Plak je dat op de muren achter of rondom de microfoon, dan wordt het geluid al vrij effectief gedempt. In ruil voor hogere bedragen krijg je mooier ontwikkelde panelen, zoals die van Elgato, maar wees vooral creatief met de kwestie: alles kan geluid absorberen. Hang een tapijt aan de muur, investeer in een moswand of laat een eigen foto op akoestisch foam drukken — hou die opnamestudio een beetje feng shui.

Op zoek naar verder advies?

Tot dusver onze hapsnap-gids en tips over microfoon-accessoires. Alles voor een beter of net dat beetje prettiger stemgeluid. Ben je nog niet helemaal wegwijs in de microfoons zelf, klik dan vooral ‘terug’ naar onze uitgebreide startersgids rondom de daadwerkelijke opname-apparatuur voor je podcast of livestream.

