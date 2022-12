Ep. 002 – De handheld-renaissance is hier

“Mijn favoriete genre is crack.”

Deze week praten Robert Zomers, Keivn Rombouts en Tom Kauwenberg over de opleving van gaming handhelds in 2022, Tesla’s ‘geniale’ idee om SteamOS naar hun auto’s te brengen en over de perikelen bij DC met in het midden Henry Cavill.

Deze aflevering is opgenomen op 21-12-2022.

Onderwerpen:

🎈 Tesla doet een proef-elonnetje met Steam draaien in auto’s | 01:44

⚒️ Henry Cavill is niet langer Geralt of Superman, maar gaat zich lenen aan het Warhammer-universum | 04:36

🚂 De Steam Deck is de handheld voor pcgamers en Tom heeft hem uitgebreid gereviewd op Toms Tech | 11:54

🎮 In rap tempo bespraken we ook de Logitech G Cloud, Aya Neo, Ayn Odin (Besrpoken door Wolf Den) en GDP Win 4 (Besproken door Taki Udon).

🕹️ Retro-gamen met een Game boy van nu? Tom vertelt je waarom je dit wil | 42:30

💻 Xaomi maakt blijkbaar beeldschermen (en hoe spreek je dat eigenlijk uit?)

🐉 De review van Dragonflight lees je op Pixel Vault

🗨️ De podcast Een Geanimeerd Gesprek volg je hier | 48:10

👨🏻‍💻 Toms Tech check je behalve op YouTube, ook op het internet | 55:20

Linkjes:

Even verbeteren: