Alles wat Tim Apple je niet vertelt

Apple wil een nieuwe doelgroep aanboren met zijn nieuwe M3 Macbook Pro. Naast een laptop voor video-editers, programmeurs en andere hipsters die graag gezien worden met een luxe snijplank als laptop in een koffiezaakje, zijn nu ook de gamers aan de beurt. De Macbook Pro is nu ook geschikt om de laatste games op te spelen als je even niet aan het creëren bent. Tenminste, dat wil Tim Cook ons graag doen geloven.

Ik ben sinds kort zo’n hipster met een zwarte Macbook Pro die eigenlijk niet zwart is, maar die ook moet doorgaan voor gaming laptop. Dat de snelle M3-chips dat aankunnen, geloven we op basis van de prestaties op papier wel, maar hoe zit het met het aanbod en de algemene game-ervaring op MacOS? Want dat is altijd het pijnpunt geweest met gamen op een Mac: zie er maar eens een game werkend op te krijgen. Dus zodra ik mijn nieuwe laptop voor werk werd bezorgd, is het eerste wat ik deed natuurlijk World of Warcraft installeren.

Het game-aanbod is een lappendeken met aardig wat gaten

Een aantal games werkt al sinds jaar en dag op MacOS, waar World of Warcraft een grote naam onder is. De MMO is sinds het begin speelbaar geweest op MacOS en is dat nog steeds. Als we de Battle.net-launcher verder doorbladeren, dan is het beeld al meteen minder rooskleurig. Hearthstone gaat nog wel lukken, maar Overwatch 2 is niet beschikbaar op MacOS. Bij Diablo is wel het derde deel speelbaar, maar de remake van deel 2 en de nieuwe Diablo 4 zijn niet beschikbaar, tot grote ergenis van Whoopie Goldberg.

Het overgrote deel van pc-games wordt natuurlijk niet gespeeld via Battle.net, maar op het bekende platform van Valve. Steam heeft tienduizenden titels in het assortiment. Niet al die games zijn het spelen waard, sterker nog: het merendeel kun je zo terzijde schuiven, maar om toch een algemener beeld te geven van de games die voor MacOS beschikbaar zijn, heeft Steam wel wat interessante data.

In totaal heeft Steam op het moment van schrijven 96.827 titels beschikbaar, waarvan er 18.906 op MacOS te spelen zijn. Een slordige twintig procent dus. Kijken we naar Steam DB dat niet elke titel logt, maar games die de afgelopen tijd zijn gespeeld, dan krijgen we een iets accurater beeld. Van de 6917 games die Steam DB logt, zijn er 1974 speelbaar op MacOS. Net geen 29 procent. Reken er dus op dat je 1 op de 5 games in de games in je Steam bibliotheek op je Mac kunt spelen of als je geluk hebt zelfs 1 op de 4.

Het gaat er natuurlijk vooral om welke games je kunt spelen op MacOS. Je kunt dit voor je eigen bibliotheek checken door in je Steam Bibliotheek naast het zoekveld op het Apple-logo te klikken. Dan zie je meteen welke titels wel geschikt zijn voor MacOS en de rest wordt gefilterd. Het goede nieuws voor mij was dat er bijvoorbeeld wel een Baldur’s Gate en Crusader Kings tussen staat, maar geen Starfield of Cities Skylines 2. Het eerste deel van Cities Skylines dan weer wel, dus dat biedt hoop, maar verwacht dus niet dat je zomaar alle games kunt spelen. Daarnaast kom je af en toe nog een titel tegen die wel geoptimaliseerd is voor Macs met een Intel-chip, maar niet voor de nieuwe M-chips van Apple. Zeker wanneer Tim Cook wil dat de Macbook dé game computer voor gebruikers wordt, is er nog wel wat werk aan de winkel.

Valsspelen met xCloud

Natuurlijk zijn er omwegen om alsnog die games op je Macbook Pro te spelen. Zo kun je een Starfield gewoon via de streamingdienst van Xbox draaien als je internetverbinding dat toelaat. Dat is alleen nu net het probleem: als je claimt een gamesysteem te leveren, moet je niet willen leunen op de streamingservice van je concurrent. Als de MacBook Pro moet doorgaan voor een gamelaptop, dan moet er meer dan 25 procent van de games speelbaar zijn. Op zijn minst de helft, willen gebruikers je platform serieus gaan nemen.

Daarom moet Apple zelf ontwikkelaars gaan aanmoedigen games naar MacOS te brengen. Gamen op een laptop begint bij aanbod en zolang dat er niet is, kun je niet verwachten dat consumenten een MacBook kiezen boven bijvoorbeeld een Razer Blade als ze een laptop willen om serieus te gamen. Die is bovendien ook een stuk goedkoper.

Apple Arcade gaat je nog geen maanden bezighouden

Apple heeft sinds 2019 zijn eigen gamedienst Apple Acrade. Als je geen iPhone of iPad hebt, is er een goede kans dat je nog nooit van deze dienst gehoord hebt, maar het is een abonnementsservice waarbij je voor 7 euro per maand onbeperkt toegang krijgt tot een bibliotheek aan games die is samengesteld door Apple. Op het eerste gezicht staan hier vooral mobiele games in die minder interessant zijn als je op een MacBook wilt gamen. Toch staan er wel echt interessante titels tussen als je van een indiegame houdt op zijn tijd.

Denk aan What The Golf, Mini Metro of een Slay the Spire. Nu had ik die ook al op Steam, maar het is fijn dat de optie er is om je Apple Arcade games ook op je laptop te spelen. En in tegenstelling tot de reguliere games in de App Store, zijn alle games van Apple Arcade reclamevrij. Dat zorgt er niet direct voor dat ik nu wel Angry Birds ga spelen, maar het zorgt in ieder geval niet voor onaangename verrassingen in de vorm van reclames over van alles en nog wat.

Het is jammer dat het aanbod van Apple Arcade alleen gericht is op mobiele apparaten en ze nog niet echt grote titels hebben weten binnen te halen. Titels als Football Manager of Disney Dream Valley zijn de uitzondering op de regel en zelfs bij die games kun je je afvragen in hoeverre dat mensen naar Mac zal trekken als het om gamen gaat. Als Apple echt op games wil inzetten, dan valt hier nog winst te behalen.

Het is jammer dat het aanbod van Apple Arcade alleen gericht is op mobiele apparaten Robert Zomers

Aan de hardware ligt het niet

“Best pro laptop in the world”, “advanced thermal system”, “retina XDR-display”: het is slechts een kleine selectie van de marketingtermen die Apple tijdens zijn presentatie van de nieuwe M3 MacBooks rondslingerde. Een stevige portie gebakken lucht, al moet ik ook meteen bekennen dat mijn MacBook Pro de gebakken lucht die de M3-chip produceert tijdens zware loads zonder moeite afvoert. Dus voor dat “advanced thermal system” kan ik ze geen onvoldoende geven en ook het scherm kan ik moeilijk op gaan zitten haten, want vind maar eens een laptop die de kleuren en helderheid van de retina-displays evenaart.

Dat maakt het niet meteen de beste pro laptop ooit, wat dat überhaupt ook betekent. En het maakt het zeker niet de beste gaming laptop. Zo blijft er van de 22 uur batterijduur weinig over tijdens het gamen. Als je er Total War op draait, blijkt Apple Silicon net zo energieslurper als de chips van Intel of AMD en dat weten ze bij Apple ook. Onderaan de streep zijn het sterke machines, waar je games goed op kunnen draaien. Daarom snap ik inmiddels precies de frustraties van Whoopie Goldberg: laat ons gewoon Diablo 4 spelen op onze MacBook Pro, Tim Apple.