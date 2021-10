Ik ben een ongelooflijke bangerik. De baard en het brede voorkomen is allemaal afleiding, deze man is een mietje. Dat hoeft ook helemaal geen probleem te zijn als je alle enge dingen kan vermijden, wat ik normaal gesproken prima kan. Er komen geen horrorgames in huis en alle films die maar een beetje eng zijn kijk ik gewoon niet. Soms heb je alleen mensen of dingen om je heen die het onbedoeld voor je kunnen verpesten. In mijn geval was dat de smartphone van mijn lieftallige vriendin.

Op een avond lagen we beiden in bed in onze jungle slaapkamer – volgens mijn vriendin kunnen we nooit genoeg planten hebben. In ieder geval: zij was allang in een diepe coma en ik kon de slaap maar niet vatten. Vlak voordat ik eindelijk in dromenland was, ging ineens de telefoon van mijn vriendin af die op haar nachtkastje lag. Blijkbaar heeft een Samsung Galaxy S6 een aardbeving als trilfunctie en daar werd ik dan ook behoorlijk heftig van wakker.

Wat een Samsung Galaxy S6 ook heeft is zo’n lampje aan de voorkant die knippert als er een nieuw bericht binnen is gekomen. Terwijl ik me omdraaide om boos de telefoon door het raam te gooien, ging dat lampje kort aan en creëerde door alle begroeiing in de kamer een schim die toch wel erg veel leek op een vreemde man die in mijn kamer stond. In mijn slaapdronken toestand leek hij toch behoorlijk echt.

Er kwam een klein kreetje uit, waar mijn vriendin niet eens wakker van werd en ik belandde letterlijk naast mijn bed van de schrik. Al snel besefte ik dat er niets aan de hand was en werd angst vervangen door schaamte en een beetje boosheid. De rest van de nacht ben ik maar veilig op de bank gaan liggen, met een lampje aan voor de zekerheid.