Als we het dan toch over Intel hebben, dan moeten we natuurlijk ook even stilstaan bij diens nieuwe chip platform: Alder Lake. De chipfabrikant komt met een lijn aan nieuwe processoren die dezelfde principe volgen als Apple’s M1-chips, waarbij een balans tussen performance- en efficiëntiekernen centraal staat. Gelukkig voor Intel maken de chips enorme sprongen over hun voorgangers, maar dat komt wel met een flinke prijskaart – inclusief een hogere energierekening.

Dat is niet het enige waar Intel aan werkt, want net als directe concurrent AMD wil nu ook Intel zich op de grafische markt gaan storten met dedicated grafische kaarten. Dit project gaat momenteel onder de naam Arc, met al vier generaties aan chips en bijbehorende kaarten in de planning. De eerste generatie kaarten met de codenaam Alchemist kunnen we al in Q1 van 2022 verwachten.