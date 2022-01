Chiptekort of niet, anno 2021 leek Intel eindelijk op stoom te komen in het afweren van AMD. Te lang hield de blauwe gigant vast aan verouderde procedés, terwijl AMD met diens efficiënte Ryzen-processor jarenlang marktaandeel wegsnoepte. Met de twaalfde generatie Core-processoren, de zogenaamde Alder Lake-generatie, zet Intel eindelijk een overtuigende inhaalsprint in.

Op 10 nanometer lopen de CPU’s van Intel nog altijd achter op AMD’s procedé van 7 nanometer, maar Alder Lake innoveert op andere fronten. Door de processor te splitsen in grote “Performance”-kernen en kleinere “Efficiency”-kernen creëert Intel een nieuw rendement. In zowel gaming als productie speelt Intels topmodel, de Core i9-12900K, vaak quite met AMD’s Ryzen 9 5950X van vorig jaar. Dat hebben we in de laatste jaren maar weinig gezien.

Dat de nieuwe CPU’s van Intel ook iets competitiever insteken qua prijs, brengt de balans verder terug. Al met al voorspelt het veel goeds voor dit jaar, nu Alder Lake ook laptops aandoet en AMD de 5 nanometer Ryzen 7000-generatie voor de tweede helft van 2022 inroostert.