Ideaal voor iedere geek on the go

Al sinds jaar en dag ben ik veel onderweg. Vanaf het moment dat mijn studie op zijn einde liep, heb ik honderden – zo niet duizenden – uren in het openbaar vervoer en op kantoor doorgebracht. In die tijd heb ik ontdekt dat voor iedere geek die veel van huis is, een goede tech pouch eigenlijk onmisbaar is. Hoog tijd dus om deze tips eens te delen, zodat ook jij een fijne tech pouch kunt bouwen.

Laten we aan het begin beginnen: wat is een tech pouch, soms ook wel een cable pouch genoemd, nou eigenlijk? In zijn simpelste vorm is het een klein tasje of mapje dat je in je rugzak of koffer gooit met daarin je belangrijkste kabels gepropt. Dit kan een simpel etui of make-uptasje zijn, maar dat verandert al snel in een rommeltje. Gelukkig zijn er tal van betere opties om je kit compleet te maken, dus laten we daarmee beginnen.

Een solide basis: je pouch

De basis van je tech pouch is misschien een open deur, maar dat is natuurlijk het tasje waar je alles in gaat bewaren: je pouch. Wie het internet even op duikt en op “cable pouch” of “cable organizer” zoekt, zal al gauw genoeg opties tegenkomen. Zelf maak ik al jaren gebruik van de Electronica-organizer van Bagsmart in de donkerblauwe kleur, waarin ik al mijn kabels en essentiële accessoires bewaar.

Deze organizer heeft maar één laag en is perfect voor een aantal kabels, pennen, een oplader en nog wat extra’s (daar komen we zo op terug). Mocht je meer ruimte willen voor zaken als een muis, een kleine tablet/e-reader of zelfs een camera, dan zijn er natuurlijk voldoende andere opties. Denk aan deze van OrgaWise, deze van UGreen of deze van Tomtoc. Allemaal merken waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord, maar dat maakt voor je pouch maar weinig uit.

Voordat je de trekker overhaalt en een pouch bestelt, is het wel goed om een lijstje te maken voor wat je allemaal mee wilt nemen in je tech pouch. Het zou namelijk jammer zijn als je net een mooi tasje hebt besteld en je tot de conclusie komt dat die MX Master 3-muis die je mee wilt nemen hier natuurlijk nooit in gaat passen.

Wat gaat er allemaal in?

Wat er uiteindelijk allemaal in je tech pouch gaat, hangt heel erg af van wat je iedere dag mee op pad neemt naar je punt van bestemming. Het fijne is dan ook dat je inhoud nooit statisch hoeft te worden. Weet je vooraf dat je laptop niet mee gaat, waarom zou je dan de oplader ervan in je tech pouch houden? Maar om wat sturing te geven, een globaal overzicht van wat er zoal in kan – of in ieder geval wat er bij mij standaard in zit.

Kabels voor je apparaten

Tegenwoordig zijn we overgeleverd aan de USB-kabel om bijna al onze apparaten op te laden. Hoewel we meer en meer naar de globale standaard van USB-C toe bewegen, zijn we er helaas nog niet en dus is het verstandig om een selectie aan USB-kabels in je tech pouch te stoppen. De meeste organizers bieden gelukkig voor vier à vijf kabels ruimte, waarmee je al een heel eind zou moeten komen.

In mijn eigen tech pouch zitten dan ook verschillende kabels voor al mijn gebruikelijke apparaten: een USB-C naar Lightning-kabel voor mijn iPhone, een USB-C naar USB-C- en USB-C naar USB-A-kabel voor mijn toetsenbord, Nintendo Switch en oordopjes, een USB-A naar Micro USB voor mijn draadloze muis en een USB-C naar Magsafe-kabel voor mijn Macbook. Hiermee ben ik eigenlijk voor elk scenario voorzien, tenzij er iemand met een USB-B-printer aan komt zetten. Maar in dat geval heeft die persoon pech.

Opladers, powerbanks en dergelijke

Kabels zijn leuk om aan je laptop te hangen, maar als je laptop leeg is heb je een ander probleem. Gelukkig kun je met een beetje slim inrichten je tech pouch ook daar prima in voorzien. Dat begint in veel gevallen met een goede powerbank, zodat je in ieder geval tijdelijk even door kunt werken als je geen oplader in de buurt hebt. Mocht je nog een powerbank zoeken, bekijk dan ook vooral onze gids over powerbanks. In het geval van mijn eigen tech pouch past bijvoorbeeld de InfinityLab InstantGo 10000 er precies in.

Maar ook een powerbank moet uiteindelijk opgeladen worden, dus is het slim om iets van een stekkerblokje in je tech pouch te hebben – of zelfs twee. Dankzij de opkomst van GaN of Gallium Nitride-opladers kunnen stekkerblokken tegenwoordig in een klein formaat toch voldoende stroom leveren om meerdere apparaten, waaronder een laptop, op te laden. Denk bijvoorbeeld aan dit 120 watt-model van Anker of dit 140 watt-model van UGreen, beide met twee USB-C-poorten en een USB-A-poort.

USB-sticks, dongles en meer

Met je kabels en stroom op orde, kun je na gaan denken over wat je nog meer altijd op zak wilt hebben wanneer je van huis gaat. Hier vallen de kleine prullaria onder die normaliter vaak in een broekzak of zijvakje van je rugtas zouden verdwijnen, waarna je ze nooit meer terug kunt vinden. Denk aan je USB-sticks, SD-kaarten en dongles om zaken mee te koppelen.

Uit eigen ervaring blijkt dat het vaak handig is om in ieder geval een SD-kaartje en een 16 GB USB-stick bij je te hebben. Al dan niet voor jezelf, dan wel om er een ander even mee uit de brand te helpen. Hoe vaak de vraag niet voorbij komt of iemand zoiets bij zich heeft, ofeen specifiek kabeltje om iets op te laden en als jij daarmee iemand kunt helpen: het zijn gratis karma-punten.

Daarnaast is je tech pouch de perfecte plek om die ene dongle van je werklaptop te bewaren. Want we weten allemaal hoe schaars de poorten op onze laptops zijn. Een dongle is tegenwoordig dus haast essentieel geworden om meer dan één ding aan je laptop te koppelen. Een bonustip die ik daarbij nog kan geven: verberg een Apple Air Tag of andere tracker in je tech pouch, zodat je deze altijd kunt volgen.

Wat je ook doet: maak het eigen

Volg je deze tips, dan heb je al snel een vrij complete tech pouch in je tas zitten… of heb je slechts het begin. Uiteindelijk maakt het niet uit wat er precies in je tech pouch gaat, zolang het maar bevat wat jij in je dagelijkse gebruik (en daarbuiten) nodig hebt. Laat dingen weg, of voeg zaken toe: er zijn mogelijkheden genoeg. Denk aan wat pennen of gooi er een tandenborstel in voor noodgevallen. De mogelijkheden zijn eindeloos om jouw tech pouch ook echt van jou te maken!