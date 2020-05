Een ander punt waar je naar kunt kijken zijn de aansluitingen. Er zitten zowel in je kast aansluitingen als aan de buitenkant. Aan de binnenkant gaat het om de verbinding naar je moederbord, welke PCIe-aansluiting de kaart gebruikt en of er nog extra voedingskabels aangesloten kunnen worden. De PCIe-aansluiting is de aansluiting van de kaart naar het moederbord, via deze aansluiting wordt (een deel van) de voeding naar de kaart vervoerd en wordt data over en weer verstuurd. Is daar allemaal de ruimte voor? Andere interne aansluitingen kunnen bijvoorbeeld ook HDMI-poorten zijn, die zijn bedoeld om kabels naar een frontpaneel in je PC te sturen voor bijvoorbeeld VR-sets.

Aan de buitenkant zitten de monitoraansluitingen. Persoonlijk zou ik je aanraden om je monitor pas te kiezen nadat je je videokaart hebt uitgekozen. Er zijn namelijk verschillende aansluitingen mogelijk naar een monitor. Als je al een monitor hebt die je wilt gebruiken, dan gaat die vlieger natuurlijk niet op. Wel kun je dan kijken of er misschien converters te vinden zijn die de aansluiting van je monitor omzetten in de aansluiting die je videokaart gebruikt. Vaak zijn die namelijk te koop. Mocht je nog andere randapparatuur hebben, zoals een Virtual Reality-set, is het ook goed om te kijken of de videokaart die benodigde aansluitingen heeft.