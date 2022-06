Dit kondigde JBL aan in de nieuwste productpresentatie

Comfort en gemak vieren hoogtij met vier nieuwe oortjes

Vier wireless oortjes: twee voor lifestyle, één voor sport, en één voor games. Het is een kleine parade van archetypes in de presentatie van JBL, maar als iets duidelijk mag zijn, is het wel dat je nooit alle vier nodig zult hebben. De lineup van JBL verrijkt zich met vier nieuwe oortjes, gemaakt voor specifieke situaties, maar blijft toch breed inzetbaar. Want waar specifiek gebruik uiteen loopt, zijn alle oortjes in de avant-garde van wireless en noise-cancelling technologie. En dat is toch altijd handig?

JBL’s gloednieuwe lineup van oortjes komt grofweg neer op een serie archetypes die een betere luisterervaring zoeken. De een wil de zee in kunnen springen en een eind zwemmen onder het genot van muzikale begeleiding; de ander wil zich on-the-go van de buitenwereld kunnen afschermen en is hélemaal klaar met die luidruchtige metro, waardoor ze de helft van hun podcast niet meer kunnen horen. Nummer drie vindt dat hoge kwaliteit en lage latency ook buitenshuis moet kunnen.

Met meer opties in noise-cancelling, verhoogd comfort en comfortabele pasvormen trekt JBL ten strijde tegen het afzien van deze archetypes. True Wireless en Active Noise Cancelling wordt niet alleen steeds beter, het wordt ook in steeds meer situaties op hoge kwaliteit beschikbaar. In vlot tempo behandelt het bedrijf vier nieuwe oortjes in de typische climax-stijl. Best for Last.

Anno 2022 gaat alles soepeler

Alhoewel de presentatie opbouwt naar een climax, betekent het niet dat JBL krakkemikkig begint. Verre van. De JBL Live Pro 2 presenteert zich direct als een volwaardige opvolger van de populaire JBL Live Pro+.

Deze oortjes zijn met name gemaakt voor alledaags gebruik. Daarom zijn ze ook heel flexibel in wat ze kunnen. De oortjes kunnen zich op twee apparaten aansluiten en schakelen tussen verschillende audiostromen. Stel, je bent lekker naar je Spotify-lijst aan het luisteren op je laptop en je wordt gebeld. Met de Live Pro 2 kun je dan gelijk de telefoon opnemen, en na het gesprek automatisch weer teruggaan naar je Spotify lijst. Moeilijk doen met oortjes uit of andere oortjes in is wat dit betreft dus verleden tijd.

Deze versie heeft meerdere verbeteringen in de gebruiksvriendelijkheid ten opzichte van de JBL Live Pro+. De batterij gaat een stuk langer mee (van 28 tot 40 uur, waarvan tien uur in het oortje zelf) en de oortjes hebben een ovale vorm, die beter op het menselijk oor aansluit. Daarnaast ondersteunen de buds geavanceerde noise-cancelling technologie. Je kunt gemakkelijk zelf bepalen hoeveel omgevingsgeluid en ruis je door wilt laten. Zo kun je je volledig afzonderen met je muziek of volop in de wereld blijven staan.

Voor als je Wii-Fit soundtrack wil luisteren tijdens het wakeboarden

De JBL Reflect Aero richt zich speciaal op sportfanaten. Weer of geen weer, de oortjes verzekeren een hechte sluiting en robuust comfort. Kan ik eindelijk buiten rondrennen terwijl ik de hele Sonic Adventure OST afspeel, zonder me zorgen te maken dat mijn oortjes uit m’n oren vallen.

Dit zou geen TWS & noise-cancelling innovatie product zijn als deze oortjes niet van beide voorzien waren. Net als de Live Pro 2 zijn ze uitgerust met Smart Ambient technologie , zodat je bewust kunt blijven van je omgeving, zonder erdoor verstoord te worden. Eveneens zijn ze tegen allerlei weersomstandigheden bestand, zelfs tegen zout water. Pas wel op bij het wakeboarden: de oortjes zijn waterdicht, maar de case helaas niet.

Comfort en stevigheid zijn de kernwoorden bij deze oortjes. De earbuds zijn dan ook verstelbaar, zodat ze ideaal in je oor passen. De batterijduur levert daardoor wel wat in — 24 uur in totaal, waarvan 8 in de oortjes zelf.

Mobiel gamen voert de boventoon

De prominente rol van de mobiele game-industrie in de nieuwe generatie wireless oordopjes is duidelijk te merken. JBL’s Quantum TWS is het draadloze alternatief voor de Quantum ONE, specifiek gemaakt voor gamers die onderweg zijn.

De oortjes passen ook bij thuisconsoles als de pc, PlayStation (zowel 4 als 5) en de Nintendo Switch. De oortjes kunnen zowel met Bluetooth als een bijbehorende USB-C-adapter verbinden, waardoor spelers tegelijkertijd met dezelfde oortjes kunnen gamen en telefoongesprekken kunnen voeren. Lage latency zorgt voor een verbeterde game-ervaring met verminderde audio-lag, maar behoudt alsnog de vertraging ten opzichte van bekabelde oortjes of headsets.

Toch is in dit geval “de gamer” duidelijk de mobiele gamer. JBL speelt in op de mobile-first freemium-modellen die met name dankzij China van massale populariteit en omzet genieten. De oortjes komen dan ook op de markt in partnerschap met Diablo Immortal, een spel dat sinds de aankondiging in 2018 veel kritiek heeft ontvangen als een passieloze cash grab en dan ook sinds de release door gebruikers bestraft wordt met een dramatische score van 0,4 op Metacritic. De critici zijn overigens eveneens terughoudend: zij beoordelen het spel met een 6,8.

De oordopjes zelf komen met geavanceerde noise-cancelling uitgebreide surround sound, 24 uur aan batterij(waarvan 8 via het oortje) en Ambient Aware-modus. Zo kunnen spelers kiezen of ze iets van de wereld willen meekrijgen, of zich liever terugtrekken in hun auditieve gamer space. Daarnaast kunnen gebruikers het geluid personaliseren met JBL’s Quantum Engine pc-software en JBL’s Headphones App.

Een primeur

Ogenschijnlijk de meest innovatieve en unieke toevoeging aan het assortiment van JBL — tevens de climax in de presentatie — is de JML Tune Flex. Dit zijn ‘s werelds eerste transformeerbare oordopjes (volgens JBL zelf) met zogeheten Sound Fit.

Noise-cancelling is er in alle soorten en maten. Zo heb je opties die het hele oorkanaal afsluiten, maar ook opties die een deel van het oor open houden. Beide hebben zowel voor- als nadelen. Open oortjes zijn doorgaans comfortabeler, maar sluiten niet al het geluid hermetisch af, waardoor de geluidskwaliteit afneemt. Voor afgesloten oortjes geldt hetzelfde. De Tune Flex laat gebruikers constant wisselen hoe ze hun oortjes willen gebruiken. Met afdichtende oortjes en software kunnen luisteraars per situatie hun geluidservaring aanpassen. Zo kun je via de software een virtuele afsluiting van het oor bewerkstelligen, zonder de fysieke ongemakken.

Daarnaast brengt JBL deze oortjes ook uit in een transparante behuizing. Zo kunnen gebruikers precies zien hoe alle piepkleine onderdelen meticuleus in elkaar zijn geknutseld.

JBL laat in persberichten weten dat alle oortjes duurzaam verpakt worden. De JBL Live Pro 2, JBL Reflect Aero en JBL Quantum TWS zijn per direct te koop voor 149 euro. De JML Tune Flex is met 99,99 euro een stuk goedkoper, maar daar moeten we nog een tijdje op wachten — de buds verschijnen namelijk pas in augustus op de markt.

Dat waren de belangrijkste updates rondom JBL’s toevoegingen aan de in-ear portfolio (hardware-assortiment)! Heb jij je zinnen al op een van de oortjes gezet, of ben je minder over de toevoegingen te spreken? Laat het weten in de reacties!