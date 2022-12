Laat je RGB-lichtjes langer branden tijdens de donkere dagen

Met nog maar een handjevol dagen te gaan tot het einde van het jaar, vliegen de cadeautjes van links naar rechts. Soms is het opgeven van een lijstje of het verzinnen van een cadeau echter al een opgave op zich. Om het wat makkelijker te maken, hebben we aan onze gear-redactie gevraagd welke cadeaus sowieso op het lijstje moeten staan.

Cadeaus moeten er zijn voor ieder budget. Of je nou maar twee tientjes hebt te besteden, of de afgelopen maanden lekker hebt opgespaard voor een nieuwe pc: er is keuze genoeg. Hieronder vind je negen suggesties, opgedeeld in cadeaus voor minder dan 50 euro, cadeaus tot 100 euro en cadeaus van meer dan 100 euro.

Gear-cadeaus tot 50 euro

Galaxy Projector – 29,95 euro

Een RGB-lamp is leuk natuurlijk, maar wat nou als je jouw slaapkamer in een heel universum kunt veranderen? Met een Galaxy Projector doe je een goede eerste stap. Deze lamp/projector projecteert een dynamische sterrenhemel op je plafond, waardoor het net lijkt of je onder de open hemel ligt. De projector is met de meegeleverde afstandsbediening in te stellen en kan ook als bluetooth-speaker gebruikt worden om wat rustgevende muziek af te spelen.

Sony SRS-XB13 bluetooth speaker – 39 euro

Of je nou op vakantie bent, bij vrienden of gewoon thuis even wat muziek wilt afspelen, dan kom je al snel tot de conclusie dat het geluid van je telefoon niet afdoende is. In dat geval biedt een bluetooth-speaker uitkomst, zoals bijvoorbeeld de Sony SRS-XB13. Beschikbaar in verschillende kleuren biedt het kleine speakertje krachtig geluid. Daarnaast is het stof- en waterbestendig en gaat de batterij 16 uur mee. Daarnaast is de speaker ook in stereo-modus te gebruiken wanneer je er een tweede SRS-XB13 aan koppelt.

Xtorm Powerbank 20.000 mAh Power Delivery + Quick Charge – 49,99 euro

Heel de dag op pad, maar voor de lunch je telefoon, tablet of Nintendo Switch al leeg? Dan is een powerbank geen slecht idee. Een goed voorbeeld is deze powerbank van Xtorm met daarop twee USB-A-poorten en een USB-C-poort met 20 watt output. Zo laad je meerdere apparaten tegelijk op en hoef je dankzij de batterijcapaciteit van 20.000 mAh niet bang te zijn dat deze meteen leeg is. De powerbank ondersteunt zowel Quick Charge 3.0 als Power Delivery 3.0, waardoor je alle moderne apparaten snel op kunt laden via de USB-C-poort.

Gear-cadeaus tot 100 euro

Ring Stick Up Cam Battery – 69,99 euro

Houd tijdens de donkere dagen je woning veilig met een beveiligingscamera, zoals bijvoorbeeld de Ring Stick Up Cam. Wij hebben hier gekozen voor de draadloze variant die je gemakkelijk ergens neer kunt zetten om een oogje in het zeil te houden wanneer jij niet thuis bent. Met de app kijk je rechtstreeks naar de beelden van de camera, maar als je beelden wilt opnemen in de cloud ben je genoodzaakt het Ring Protect-abonnement aan te schaffen.

YubiKey Bio – FIDO Edition – 96,80 euro

Niet alleen je huis, maar ook je computer en online accounts veiligstellen? Klinkt als een mooie klus voor tijdens de kerstvakantie en het wordt een stuk makkelijker met een YubiKey van Yubico. Met een YubiKey plaats je tal van je online accounts achter slot en grendel en hoef je niet te klungelen met wachtwoorden, tweefactorauthenticatiecodes of sms’jes die onderschept kunnen worden. Steek de key in je computer of verbind hem via NFC met je telefoon en je bent klaar om in te loggen.

Fujifilm Instax Mini Link 2 – 99 euro

Leg je favoriete momenten gemakkelijk fysiek vast met de Instax Mini Link van Fujifilm. Deze compacte fotoprinter laat je jouw smartphonefoto’s afdrukken op klein formaat, zodat ze ideaal zijn om in een fotoboek te plakken. Daarnaast geef je jouw foto’s extra flair dankzij de Mini Link 2-app en kun je de foto’s bewerken voordat ze de printer uit komen.

Gear-cadeaus van meer dan 100 euro

Nothing Ear (stick) – 118,95 euro

De nieuwe variant van Nothing’s bluetooth-oordopjes is precies op het juiste moment uitgebracht om als kerstcadeautje onder de boom gelegd te worden. De headset heeft eenzelfde industrieel ontwerp als zijn voorganger, maar is gemaakt zonder de siliconen tips die je aan de meeste oordopjes vindt. Uitermate geschikt als eerste bluetooth-set, of gewoon als setje om onderweg op zak te houden.

Keychron Q1 QMK Custom Mechanical Keyboard – Version 2 – 179 euro

Een goed toetsenbord is een verrijking voor ieder bureau, al is het kiezen van je nieuwe aanwinst niet altijd even makkelijk met de enorme hoeveelheid keuzes. Wanneer je een stap omhoog wilt doen en gaat kijken voor een mechanisch toetsenbord, dan komt de naam Keychron al snel naar boven. Pak bijvoorbeeld de Q1 V2 van Keychron: een toetsenbord met een 75%-layout, een prachtige aluminium constructie en een handige draaiknop om je volume te bedienen.

Sony WH-1000XM4 – 235 euro

De strijd om de beste noise-cancelling headset gaat al jaren tussen Bose en Sony, waarbij de twee bedrijven elkaar regelmatig van de troon stoten. Ongeacht voor welke je dus gaat: je zit altijd goed, maar in dit geval adviseren wij de WH-1000XM4 van Sony vanwege de prettige prijs. De headset is comfortabel, drukt makkelijk het meeste achtergrondgeluid weg en heeft ook nog eens een heldere geluidsweergave voor je favoriete muziek. Een geweldige allrounder die in iedere setup thuishoort.