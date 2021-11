Een maand met de Nintendo Switch OLED

Mocht je het geluk hebben de overstap naar een OLED-tv te hebben gemaakt, dan weet je wat het verschil in type paneel kan uitmaken. Kleuren worden dieper, zwart is echt zwart en je hebt opeens veel helderder beeld. Dat is bij de nieuwe Switch niet anders en zeker als je de twee apparaten naast elkaar legt wordt het verschil goed duidelijk.

Dat heeft niet alleen te maken met het OLED-paneel, maar ook de ruimte die het nieuwe scherm in beslag neemt. De zwarte randen zijn geminimaliseerd door Nintendo, waardoor je meer scherm overhoudt. De resolutie is in handheldmodus nog steeds wel 720p, maar daar merk je weinig van op dit formaat. De Switch OLED is met afstand hét handheld-apparaat met het mooiste scherm op dit moment en geeft echt een luxe-gevoel als je even Zelda opstart terwijl je in de trein zit en de prachtige wereld van het scherm straalt.

Dit luxe gevoel gaat door het grotere en heldere scherm vooral erg snel wennen. Telkens als ik mijn oude Switch erbij pakte om bijvoorbeeld savegames over te zetten werd het verschil extra duidelijk. Het is te vergelijken met wanneer je enige tijd met een tablet in je handen hebt gezeten en opeens weer je kleinere smartphone vast hebt. Het voelt even als een grote stap terug.