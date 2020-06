We missen de E3 natuurlijk erg dit jaar, maar vanuit verschillende kanten wordt toch gezorgd dat we alles op het gebied van gaming gewoon vanuit thuis meekrijgen. Dat is erg spannend, zeker gezien de informatie over de nieuwe generatie consoles langzaamaan binnendruppelt. Evenementen als Sony’s showcase van de PlayStation 5 gooien dat helemaal om en overvloeden ons juist met kennis.

Alleen ging het hier vooral om de games, want van de console hebben we eigenlijk alleen de buitenkant gezien. Ik ben zelf de bescheiden PlayStation 4 gewend, dus een console die twee kleuren heeft en duidelijk bedoeld is om verticaal te staan is wel even wat anders. Wat mij betreft is het vooral zonde dat het lijkt alsof de disc-port later pas is toegevoegd. In de vorige consoles heeft Sony die immers zo subtiel verwerkt dat die bijna onzichtbaar is.

De Xbox Series X heeft overigens ook een verticaal ontwerp, maar die console is een stuk minder smal. Dat, samen met het grote verschil in exclusieve games, is voor mij een grote stap in de richting van PlayStation. De games kregen tijdens de showcase aandacht en tijd genoeg. Van de nieuwe titels sprongen met name Project Athia, Stray en Kena: Bridge of Spirits eruit voor mij. En natuurlijk Horizon Forbidden West, want daar zaten we toch echt wel op te wachten. Wat dat betreft hebben ze het beste voor het laatst bewaard.

De specs van zowel PlayStation 5 als Xbox Series X werden in maart al aangekondigd, dus nu is het vooral wachten op de releasedatum en de prijs.