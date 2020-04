Misschien heeft het design geleden onder de bluetooth-functionaliteiten van de Lego-set, maar Mario ziet eruit als een mislukt Duplo-figuur. Als er niet heel groot Lego bovenin het scherm had gestaan, had ik eerder gedacht dat het om een Chinese namaak-variant ging. Maar dit is officieel Lego, die we straks in de winkel kunnen kopen.

Met de nadruk op kunnen, want onder geen beding komt deze creatie mijn huis in. Nintendo-topman Takashi Tezuka vertelt in de aankondiging nostalgisch hoe Lego-producten altijd zo tot de verbeelding spreken. De enige verbeelding die dit Lego-figuur bij me oproept is hoe Lego Mario je kapot komt stampen in je slaap, zonder dat die nare grijns van zijn gezicht verdwijnt.