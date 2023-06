De hardware is veranderd, maar Valve niet

Ik heb een Steam Deck gekocht. Eigenlijk wilde ik er al een sinds Valve de handheld aankondigde, maar aangezien ik nog een Switch had liggen vol met ongespeelde games, stelde ik het steeds uit… tot afgelopen week dus. Dat had alles te maken met de release van Diablo 4 en het feit dat mijn videokaart van mijn gaming pc er weer mee ophield. Luisteraars van de podcast Iedereen Vond Dat Leuk weten al waar ik het over heb, maar mijn Nvidia-kaart mag voor de tweede keer terug naar de fabriek. Toch was het niet Diablo of pc-gamen op de bank dat de Steam Deck een magisch apparaat maakt.

Voor wie het niet heeft meegekregen: de Steam Deck is de handheld van Valve, het bedrijf achter het welbekende Half Life en het platform Steam. De Steam Deck ziet eruit als een uit de kluiten gewassen Nintendo Switch, maar heeft in de praktijk meer weg van een gaming pc die je in de hand kunt houden. Dat heeft in de eerste plaats te maken met de games die je erop kunt spelen. Want de prestaties van de Steam Deck zorgen ervoor dat je de nieuwste pc-games als Diablo 4 of Forza Horizon 5 onderweg kunt spelen, zij het op lagere kwaliteit. Dat is verrassend genoeg niet wat de Steam Deck magisch maakt.

442 Steam-games

Wat de Steam Deck meteen anders maakt dan elke andere nieuwe console, is dat je inlogt op Steam en daar toegang hebt tot dezelfde bibliotheek aan pc-games als op je desktop of laptop. Nu is mijn Steam-bibliotheek een van de redenen dat ik vond dat ik de aanschaf van een Steam Deck moest uitstellen. Dat klinkt paradoxaal, maar met het oog op mijn enorme bibliotheek aan ongespeelde games, had ik mezelf voorgenomen om minder nieuwe games aan te schaffen. Laat staan een nieuwe console. Er moet eerst maar eens wat uitgespeeld worden!

Welnu, dat is dus niet gelukt, maar het helpt wel als je een spiksplinternieuwe console opstart en je niet één game hebt om te spelen, maar honderden. Van Morrowind tot aan God of War, al mijn games waren daar, klaar om gespeeld te worden. Ik moet erbij vermelden dat niet alles in een keer en zonder wat geklungel werkt, maar dat maakte het moment voor mij niet minder magisch. Ik zit op mijn bank met een apparaat dat slechts een fractie groter is dan de Switch en ik heb toegang tot alle games die ik in de afgelopen 15+ jaar heb aangeschaft.

Als ik een lijst moet maken met dingen die in 2023 werkelijkheid zijn, die mijn 15-jarige zelf nooit had geloofd, staat op nummer een nog altijd dat ik over games schrijf en mensen dat willen lezen. Dat wordt op de voet gevolgd door het apparaat waar ik nu mee ‘s avonds op de bank zit en alle pc-games kan spelen die ik toen speelde op een veel te grote kast van een computer.

Jouw Steam Deck

Dat is niet waar de magie van de Steam Deck voor mij stopte. Wat ik me niet helemaal goed gerealiseerd had, is dat dit een apparaat is van Valve. Natuurlijk weet ik wel dat Gabe Newell en zijn medewerkers verantwoordelijk zijn voor de Steam Deck, maar het drong pas tot me door toen ik het apparaat in handen had. Valve is namelijk nog steeds hetzelfde bedrijf dat ons Half Life bracht, maar nog veel belangrijker: Steam. Een platform dat de community heeft omarmd, er alles aan doet dat je games van jou zijn en dat niemand daar aan kan komen en waar je als gamemaker een plek hebt om je game uit te brengen. Valve heeft nog altijd dezelfde mentaliteit als in de jaren ‘00, toen je een game kocht, mee naar huis nam en deze, tot de disc stopte met werken, van jou was.

De Steam Deck geeft je precies dit gevoel. Waar de Switch of zelfs een PlayStation 5 helemaal is dichtgetimmerd, kun je met de Steam Deck zo ongeveer alles doen wat je wil. Hang hem aan een dock en een scherm en je hebt een Linux-pc, waar je verder op mag installeren wat je wilt, zonder beperkende app store die je in de weg zit. Als je Discord of een emulator wilt installeren, ga je gang! Dat geldt ook voor de hardware: Valve heeft er geen problemen mee als je de handheld open schroeft en zelf onderdelen vervangt. In de meeste gevallen behoud je je garantie.

Het is een verademing in een markt die steeds verder consolideert en waar aandeelhouders belangrijker worden dan consument. Met het risico om een beetje als een boomer uit de hoek te komen: de Steam Deck doet denken aan een tijd toen alles nog een stuk eenvoudiger was, alleen kun je er nu dus wel gewoon Cyberpunk 2077 op spelen.