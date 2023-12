Kabeltjes, schroevendraaiers en synthesizers

De toetsenbordfanaten, audiofielen, pc-geeks of van die figuren die elk apparaat open schroeven: veel mensen hebben wel zo’n persoon in hun omgeving waar ze een kerstcadeau voor moeten verzinnen. Wat moet je voor ze kopen zonder meteen een tweede hypotheek te moeten nemen? We hebben wat mooie tips voor je op een rij gezet met de leukste (betaalbare) gear van dit moment. En natuurlijk kun je ook stiekem voor jezelf even kijken of er wat leuks tussenstaat voor op de verlanglijst.

Snelle NVMe SSD’s ~ €100

De prijsdaling zette eind vorig jaar in, maar blijkt anno 2023 goed doorgezet te hebben: SSD’s zijn weer eens betaalbaarder dan ooit. Zij het als uitbreiding voor je PlayStation 5-opslag of als een upgrade voor je pc: een extra terabyte kost tegenwoordig weer netjes ónder de honderd euro. Wie goed zoekt, kan twee razendsnelle terabytes vinden voor prijzen rond de honderdvijftig euro.

Toolkit van iFixit – €40 – €75

Goed gereedschap is voor elke klusser belangrijk, maar als je klusjes voornamelijk om elektronica draaien, zijn de gewone schroevendraaiers van de bouwmarkt niet toereikend. Het bedrijf iFixit heeft specifiek voor deze doelgroep toolkits ontwikkeld met schroevendraaiers die alle apparaten open krijgen. Daarin hebben ze verschillende gradaties, maar vanaf ongeveer €40 heb je al een fraai setje met handige bitjes. Uiteraard kun je ook “pro” gaan, dan ben je €75 kwijt.

Teenage engineering Pocket Operator – €99

Is dat een synthesizer in je broek? Jazeker. De zogenaamde Pocket Operators van teenage engineering zijn minuscule muziekmachines, die opvallend speels uitpakken. Met steevast drieëntwintig knopjes en twee potmetertjes kun je toch aardig wat uiteenlopende beats in elkaar knutselen. Pas wel op voor de verzameldrang: elk van de PO-modellen komt net met een andere geluidssamples — en de Pocket Operators kunnen onderling ook samenwerken (en/of hun geluid over een audio-jack uitvoeren), voor de grotere synthesizer-dromen.

TWSBI Eco Clear Vulpen – €40

Het hoeft niet meer: met een vulpen schrijven, maar het kan wel! Af en toe pen en papier erbij pakken en analoog aantekeningen maken, is een fijne afwisseling van al dat tikken op toetsenborden. Hoe fijn het toetsenbord ook is. Gelukkig kun je het schrijven met pen en papier ook net zo geeky maken als je zelf wilt. TWSBI brengt vulpennen uit die een eigen vulmechanic hebben, zodat je er ook een leuk potje inkt bij kunt geven. De Eco Clear Vulpen is al verkrijgbaar voor een kleine 40 euro.

Novel Keys “ The Big Switch” – €20

Voor de échte liefhebbers van toetsenborden kunnen de schakelaars niet groot en luid genoeg zijn. Leg ze in de watten met deze bizar grote schakelaar (verkrijgbaar in lineaire, tactiele en uiteraard clicky smaak) die in totaal 64-voud groter is dan een traditionele switch. Extra mooi: met een beetje soldeervaardigheid zijn deze giga-knoppen overigens ook geheel functioneel. Ka-klonk.

Braun: Designed to Keep – €70

Misschien heb je al te veel stekkers in huis en wil je daar dit jaar met kerst even niets aan toevoegen. Gelukkig zijn er ook boeken over dingen met stekkers. Elektronikafabrikant Braun bracht onlangs een prachtig koffietafelboek uit. De geschiedenis en alles van scheerapparten tot aan videocameras die Braun heeft gemaakt, vind je in dit boek. Inclusief allerlei geschiedenis en achtergrondinformatie over het design van dit bedrijf.

8BitDo Pro 2 Bluetooth-controller – €45

We gaan ons voor deze lijst niet mengen in de discussie of Xbox of PlayStation de beste controller maakt. Wat ons betreft kun je namelijk veel leukere en betere controllers krijgen buiten deze systemen om. Een favoriet is de Bluetooth-controller van 8BitDo, met een lekkere retro look. De controller werkt draadloos met Windows, macOS, iOS en de Switch.

Apple Air Tag – €40

Je wilt je spullen niet kwijt raken, zo simpel is het. Je rugzak met je dure laptop erin, je sleutelbos of je koffers op vakantie. Een betaalbare oplossing hiervoor is voor Apple-gebruikers de Apple Air Tag, een klein puckje dat je bij je eigendommen kunt plaatsen en zo makkelijk kunt zien waar ze blijven. Het mooie hiervan is dat het Apple’s globale netwerk van apparaten. Dus als iemand er met jouw rugtas vandoor gaat, kun je in ieder geval op basis van andere iPhones en iPads zien waar deze is gebleven. Geruststelling voor fijne feestdagen en vakanties.

8BitDo Retro mechanisch toetsenbord – €85

Een mechanisch keyboard is leuk, maar nog leuker is als het in de stijl van de oude NES-gameconsoles is. Dit eerste mechanische toetsenbord van controller-fabrikant 8BitDo ziet er geweldig uit, beschikt over een tenkey-less layout en heeft ook nog eens hot-swappable switches. Dus als de meegeleverde schakelaars je niet bevallen, kun je ze zonder solderen vervangen. Het is een mooi pakketje dat ook via Bluetooth en 2.4GHz te gebruiken is. Voor iedere retro-game geek is dit de perfecte aanvulling voor op het bureau.