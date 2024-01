CES 2024-onthullingen waar wij naar uitkijken

Minus het gewauwel over AI

Nog voordat je überhaupt aan goede voornemens kunt beginnen, is CES alweer een feit. Op de Consumer Electronics Show in Las Vegas wordt jaarlijks de nieuwste technologie uit de doeken gedaan en 2024 is daar niet anders in. Van 9 januari tot 12 januari was het een groot techfeestje in Las Vegas. Pixel Vaults voornemen dit voorjaar: een weg door alle nodeloze AI-toepassingen slaan, om jou de échte hoogtepunten in de tech bij te brengen.

Voordat we veel woorden vuilmaken aan allerlei verschillende gadgets: je kunt ook luisteren naar hete takes over tech in onze podcast, Iedereen vond dat leuk. De drie vaste gasten zijn sowieso niet vies van een beetje gear tussendoor, maar binnenkort wijden ze een volledige aflevering aan het nabespreken van CES 2024. Techies mogen de oren gespitst houden voor onze audio-uiteenzetting, maar voor nu: dit zijn onze CES-hoogtepuntjes in tekstvorm.

ASUS brengt de minicomputer terug, met onder andere de ROG NUC

Tom: Mild onverwacht stootte Intel vorig jaar ineens het NUC-merk af. De compacte reeks computertjes werd anno 2013 in het leven geroepen om pc-concurrentie voor de Mac Mini te vormen, maar Intel vond het na tien jaar aanmodderen welletjes geweest: de ‘Next Unit of Computing’ (ugh) werd verkocht aan partnerfabrikant ASUS. Op CES 2024 zagen die hun kans schoon om het NUC-nalatenschap voort te zetten.

ASUS zet de verkoop van recente NUC-modellen door en voegt daar zelf ook weer een reeks nieuwe systeempjes aan toe. Daaronder vallen enkele kasten gericht op kantoorgerbuike op de nieuwe Meteor Lake-chips van Intel, maar voor ons interessanter: de zogenaamde ROG NUC. In lijn met ASUS’ bekende Republic of Gamers-vaandel volgt er ook een schattig systeempje voor de gamer, met een behoorlijke Intel Core Ultra 9 185H, tot 32 GB aan werkgeheugen en de keuze uit een mobiele RTX 4060- of RTX 4070-videokaart. Lees: voldoende rekenkracht om een prima potje te kunnen gamen of content te pompen.

De NUC-systemen zijn met hun compacte vorm en laptop-hardware natuurlijk niet de allerzwaarste krachtpatsers, maar we moedigen de voortzetting van vernuftige systeempjes natuurlijk van harte aan. Wie wat kleiner woont, meer reist of niet per se een monstersysteem nodig heeft, kan ook in de nabije toekomst prima uit de voeten met een NUC’je — voortaan van ASUS dus.

Maak van je iPhone een BlackBerry met de Clicks Creator Keyboard

Robert: Elke vriendengroep heeft er wel een: een BlackBerry-fan die bij hoog en laag beweert dat een telefoon met een fysiek toetsenbord beter is dan een toetsenbord op een touchscreen. Dat is natuurlijk pertinent onjuist, maar om deze mensen tegemoet te komen heeft fabrikant Clicks een speciaal iPhone-hoesje ontwikkeld.

Op CES toonde het bedrijf de Clicks Creator Keyboard. Dit hoesje klik je om je iPhone en verbindt via de lightining- of USB-C-poort van de telefoon. Daarna kun je de telefoon als een echte BlackBerry gebruiken. Een BlackBerry met iOS, dat dan weer wel. Of dit een succes wordt is de vraag, omdat we een vermoeden hebben dat de overlap tussen iPhone gebruikers en voormalig BlackBerrybezitters vrij klein is. Mocht je hier een venndriagram van hebben, dan horen we dat graag.

TV’s worden groot, groter en te groot

Kevin: De CES is altijd al een televisiebeurs geweest. Niet om nieuwe series of producties te prijzen, maar waar televisiebouwers met trots hun nieuwste modellen tonen voordat ze later in het jaar in de winkels staan. Ook dit jaar is dat niet anders, al zijn sommige bekende namen zoals Sony wel afwezig. Desalniettemin zien we de trend voor nog grotere televisies groter en groter worden.

Mede dankzij de bredere acceptatie van Micro- en Mini-LED kunnen panelen nu achterlijke formaten van voorbij de 100 inches aannemen. Zo liet TCL zijn enorme QM8 pronken op de beurs met een bizarre diagonaal van 115 inch, omgerekend net iets meer dan 292 centimeter. Ook HiSense doet mee in de bizarre cijfers met de net iets kleinere 110UX van 110 inch. Een televisie met maar liefst 40.000 dimming zones.

Voorlopig zijn dit soort modellen voor de normale mens nog lang niet te betalen, maar de tijd dat 50 inch voor een grote televisie stond, is toch echt voorbij.

MSI Claw haalt uit naar de Steam Deck en ROG Ally

Tom: Het zat er dit jaar natuurlijk aan te komen: meer concurrentie voor de Steam Deck. Nadat ASUS vorig jaar een gewaagde poging deed met de ROG Ally, staan de sluizen nu vol open voor andere bekende fabrikanten om eenzelfde handheld-voor-pc-gamers te introduceren. MSI doet dat met de Claw, een Windows-handheld die in de vorm bijna eenn-op-een de ROG Ally overtekent. Geheel in MSI-stijl leunt de Claw iets meer op stevige koeling, met flinke luchtroosters aan vrijwel alle zijdes.

MSI onderscheidt zich van soortgelijke systemen in de keuze voor hardware. Waar de handhelds van Valve, ASUS en zelfs Lenovo vrijwel allemaal voor een centrale processor van AMD kiezen, stapt MSI in het bootje met Intel. Met een Intel Core Ultra 7-processor tot aan het nieuwe 155H-model zou de Claw prestatiewijs quitte spelen met andere hoogvliegers, maar hoe het (accu)rendement daadwerkelijk uitpakt? Dat moeten we ergens later in de eerste helft van 2024 nog ontdekken. Vermoedelijk wordt het (wederom) niet veel meer dan twee uur speeltijd.

Ook opvallend: de MSI Claw heeft geen weerwoord op bloedmooie OLED-schermen, die bijvoorbeeld de Nintendo Switch en Steam Deck wél aanbieden. MSI kiest hier voor een 7-inch-IPS-display met een resolutie van 1080p en een verversingssnelheid van 120 hertz, wat wederom precies dezelfde belofte betreft als ASUS vorig jaar al deed. Ook de adviesprijs komt grofweg overeen: MSI spreekt van 699 tot 799 dollar voor de eerste twee varianten van de Claw.

Doe de crab walk, maar dan in een auto

Robert: We schrijven op Pixel Vault eigenlijk nooit over auto’s, maar ik wilde voor de Hyundai Iconiq 5 toch even een uitzondering maken. Ten eerste maakt dit automerk sinds een paar jaar toffe concept cars die zo aan Night City van Cyberpunk toegevoegd kunnen worden. Ten tweede omdat ze een productiewagen nu wel iets heel geks laten doen.

De Hyundai Iconiq kan namelijk zijwaarts rijden en daardoor bizarre manouvres uithalen. Rechtsomkeert maken door praktisch om zijn eigen as te draaien? Geen probleem. Een crab walk over een parkeerplaats? Doe je ding! Kijk vooral het filmpje van Hyundai hieronder zelf even om te zien hoe bizar dit eruitziet. Ik wil het – en niet alleen omdat ik niet supergoed ben in fileparkeren.

Met Qi2 wordt sneller draadloos opladen voor de massa beschikbaar

Kevin: Draadloos opladen is over het algemeen traag. Beperkt tot lage wattages is het eigenlijk altijd al inferieur geweest aan de vertrouwde kabel. Met MagSafe leek Apple het gat wat te dichten door slim gebruik te maken van magneten en een hogere wattage (15 watt), maar door de hoge prijs en beperking tot Apple-producten bleef het voor veel mensen onbereikbaar.

De nieuwe Qi2-standaard die op CES een veel bredere adoptie leek te krijgen moet het beste van MagSafe nu ook voor niet-Apple-kopers beschikbaar maken. Door een vergelijkbare integratie van magneten en 15 watt oplaadvermogen zullen er snel betaalbare alternatieven voor de officiële MagSafe-opladers komen. Wanneer ook de makers van Android-smartphones de standaard gaan integreren, kan iedereen begrijpen waarom MagSafe eigenlijk zo’n fijne standaard is.

Razer Project Esther: inleg-haptics voor je bureaustoel

Tom: Bij een beetje CES-beurs hoort een nieuw prototype van Razer. Het ene jaar is dat een nog relatief ‘haalbare’ gamingtablet, het andere jaar betreft het een onmogelijke laptop met drie uitklapbare 4K-schermen — gewoon om te stunten. Anno 2024 speelt Razer het weer op safe met Project Esther, mogelijk een niet al te gekke voortzetting van Razers inzet in de wereld van haptics voor gamers.

Razer maakte al eens eerder koptelefoons met trilmotoren om een haptische ervaring aan geluid toe te voegen. Project Esther doet dat voor je bureaustoel: het inlegkussentje komt met 16 haptische regionen, die van heupen tot ruggenwervel reiken. Voor de meest immersieve ervaring, waarbij schokken ook echt van regio naar regio kunnen schieten, is wel een native integratie vanuit games nodig. En die is in Razers geval weer gebaseerd op de devkit van dochterbedrijf Interhaptics, met plug-ins voor onder meer Unreal Engine en Unity.

Daar voorzien we echter wel wat valkuilen voor dit soort voelbare tech: de ondersteuning vanuit grotere games en platformen. Al is de plug-in nog zo toegankelijk, zie alle overwerkte ontwikkelaars maar eens over de streep te trekken voor jouw stukje vooruitstrevende tech. Vorig jaar werden we bijvoorbeeld ook al positief geprikkeld door het haptische shirt van OWO, die maanden na de officiële verschijning slechts vijf native integraties voor games telt. Succes, Razer.

Naast crab walk ook moonwalken populair op CES

Robert: Een schoen waarmee je 250 procent sneller kunt lopen, dat is wat Shift Robotics belooft met hun Moonwalkers. Deze schoenen worden door AI, maar vooral wat wieltjes, aangedreven en zorgen ervoor dat je sneller loopt dan je eigenlijk doet. Toen ik dit voor het eerst hoorde dacht ik meteen: krijg je er dan ook extra benen bij? Want die worden dan ook 250 procent meer moe, zou je denken.

Dat is allemaal niet nodig volgens Shift Robotics, want door de Moonwalkers glijd je over het trottoir naar je bestemming. Het ziet er bizar uit en ik zie niet hoe je met deze schoenen niet onmiddelijk onderuit gaat, maar dat kan ook een persoonlijk dingetje zijn. Voor 250 procent eerder op je bestemming aankomen, betaal je wel iets meer dan een 250 procent-toelage. De half-skeeler-half-schoenen kosten namelijk net geen 1300 euro. Volgens mij zijn er goedkopere manieren om goed onderuit te gaan. Voor dat geld kun je bijvoorbeeld ook op skivakantie.

Muziek om in te lijsten met de Samsung Music Frame

Kevin: Hoewel het zeker niet de beste televisie is, blijft Samsungs The Frame een van hun populairste modellen. Het is dan ook een kleine verrassing dat het zo lang heeft geduurd voordat de Koreaanse techgigant de lijn uitbreidde. Met CES 2024 is daar dan toch verandering in gekomen door de introductie van de Music Frame – een kunstlijst met daarin een speaker om neer te zetten of aan de muur te hangen.

Samsung is daarmee niet de eerste die audio in een kunstlijst probeert te stoppen, maar in tegenstelling tot IKEA’s Symfonisk-speaker laat Samsung je zelf bepalen welke kunst je in de lijst wil stoppen. De lijst zal twee tweeters, twee woofers en twee drivers bevatten en kan los of in stereo ook met een Samsung-televisie gekoppeld worden. Daarnaast komt de lijst in verschillende stijlen – op de beurs waren witte, zwarte en houtachtige frames te zien.