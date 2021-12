Ieder bureau heeft versiering nodig, helemaal nu we nog steeds met regelmaat (of zelfs altijd) thuis werken. Gooi dus zeker een plantje, een goede bureaulamp of een fotolijstje op je bureau. Voor wie niet per se zijn kinderen, schoonmoeder of labrador in een lijstje wil stoppen, zijn er meer geeky opties.

Een zo’n optie is het Pixoo Pixel Art lijstje van Divoom: een vierkante lijst gevuld met een display bestaande uit 256 pixels. Niet veel voor een vierkant van 20 centimeter, maar dat is nou juist het idee. Het lijstje wordt aangestuurd door je telefoon en kan gebruikt worden om een illustratie, animatie of iets functioneels als een klok of notificatie display te laten zien in de categorie ‘leuk speelgoed’.