Discussie: Geen gamescom: blind de nieuwe generatie in | Pixel Vault

Met het afblazen van deze evenementen zien wij als pers ook een groot gedeelte van onze kansen om de nieuwe consoles te proberen in rook opgaan. Waar wij tijdens een beurs voldoende kans hebben om de nieuwe consoles te testen, zullen we het nu moeten doen met kleinschalige evenementen bij de uitgever zelf. Evenementen waar we maar net voor uitgenodigd moeten worden, gezien iedereen nu om dezelfde plekjes moet gaan vechten.

De kans is dus groot dat ook wij de consoles pas kunnen checken wanneer we bij de lokale gamewinkel in de rij staan. Publicaties — groot én klein — zullen niet of nauwelijks tijd door hebben kunnen brengen met de consoles, terwijl een releasedatum voor de deur staat. Een generatie waarbij we Sony en Microsoft op hun blauwe ogen moeten geloven dat hun console echt heel tof is, zoals zij beloven. Een generatie waar we blind aan beginnen.