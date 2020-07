Het belangrijkste aan de aansluitingen is dat het overeenkomt met wat je grafische kaart aan aansluitingen biedt. Het is natuurlijk altijd mogelijk om er verloopstukjes aan te hangen, maar dat is vaak niet ideaal. Welke aansluitingen zijn er? En wat zijn de verschillen? Waar we niet uitgebreid op ingaan zijn VGA (Video Graphics Array) en DVI (Digital Video Interface). Deze aansluitingen zijn verouderd en vooral nog handig om extra monitoren op aan te sluiten.

HDMI (High-definition Multimedia Interface) versus Displayport

Een HDMI-aansluiting is in staat zowel beeld als geluid door de kabel te sturen terwijl je maar één poort gebruikt. Deze kabel is dan ook ideaal als je een monitor hebt met ingebouwde luidsprekers die je graag wilt gebruiken. Dit is op dit moment de meest gangbare standaard: de meeste moederborden, videokaarten, monitoren en televisies hebben één of meerdere HDMI-poorten. Hogere resoluties met hogere verversingssnelheden dan HD zijn voor de vroegere HDMI-poorten niet haalbaar. De nieuwere worden hier wel beter in.

De Displayport is op veel manieren vergelijkbaar met HDMI, maar hij is meer geschikt voor computergebruik door de hogere bandbreedte. Er zijn buiten computers om dan ook maar weinig apparaten die beschikken over een dergelijke poort. Het grote verschil met HDMI is dat de Displayport hogere resoluties aankan met een relatief snelle verversingssnelheid. Zo kan een oudere grafische kaart via Displayport wel 4K met 60 frames per seconde weergeven, maar via HDMI niet.

Thunderbolt

Thunderbolt is een relatief nieuw type aansluiting die meerdere protocollen moet vervangen. Voorbeelden hiervan zijn HDMI en USB. Op dit moment wordt dit type aansluiting voornamelijk gebruikt door Apple-computers, maar zijn ze ook op steeds meer Windows-machines te vinden. Via de nieuwste Thunderbolt-poorten kunnen snelheden van 40Gb/s worden behaald en is er ondersteuning voor twee 4K-beeldschermen.