Mocht je al een originele Xbox One of PlayStation 4 hebben staan, of recentelijk een PlayStation 4 Slim of Xbox One S hebben gekocht, dan komt dit bericht misschien wat als mosterd na de maaltijd. Systeemeigen 4K-resoluties, wat zoveel wil zeggen als dat de console je beelden daadwerkelijk in 4K-resolutie berekent, worden niet ondersteund. In plaats daarvan zit je vast aan de oude en vertrouwde resolutie van 1920 bij 1080 pixels, of in sommige gevallen 4K-resoluties waarbij opgeschaalde beelden vanuit 1080p worden getoond.

Voor de echte 4K-ervaring moet je uitwijken naar een PlayStation 4 Pro of Xbox One X. Deze consoles ondersteunen native 4K-resoluties voor games, al moet de game dit zelf ook ondersteunen. Veel games werken met een vorm van opschalen, waardoor de beelden wel 4K lijken, maar ze dat in werkelijkheid niet zijn.

Mensen met een Nintendo Switch moeten we al helemaal teleurstellen: voor jullie zit 4K-gamen er voorlopig echt niet in. Nintendo’s nieuwste console heeft al genoeg moeite om games stabiel op 1080p te laten draaien, dus 4K kunnen we vergeten.