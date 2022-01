Laten we maar gelijk beginnen met de hamvraag voor elk Pokémon-spel: welke starter moet je kiezen? In Legends: Arceus heb je de keuze uit drie vertrouwde Pokémon: het Fire-type Cyndaquil, het Water-type Oshawott en het Grass-type Rowlet. Toch komen ook deze Pokémon met een twist. Hun eindvorm in deze regio verschilt namelijk met de oude. Zo is de laatste vorm van Oshawott Water/Dark, Cyndaquil wordt Fire/Ghost en Rowlet krijgt Grass/Fighting.

Welke je dan moet kiezen? Volgens de critici is Oshawott de beste optie, vanwege zijn type advantage tegen de bazen in het spel. De Pokémon heeft een sterke Attack en Special Attack en kan daarom veel verschillende moves effectief gebruiken. Rowlet heeft ook een goede match-up tegen de meeste bazen, maar mist zowel offensieve als defensieve kracht en is ook vrij langzaam. Cyndaquil, aan de andere kant, heeft de hoogste stats en de hoogste Speed, maar is qua type in het nadeel tegenover de bazen in het spel.

Daarnaast heeft ongeveer elke Pokémon in het begin van het spel de move Rollout, waar Cyndaquil zwak tegen is. Wat deze Pokémon betreft is het even door de zure appel heen bijten. Aan het eind van het spel krijg je de optie om de twee starters die je niet hebt gekozen alsnog te krijgen.