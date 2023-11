De joysticks worden tot het uiterste gebruikt

Als mensen mij vragen wat de game WarioWare precies inhoudt, is mijn reactie altijd hetzelfde. Speel één van de vele versies die al eens uitgekomen en laat je meeslepen in de chaos die bij de minigames vrijkomt. Het levert vaak de uitspraak: “Ik heb geen idee wat ik zojuist heb gedaan, maar het werkte!” op. Na WarioWare: Get It Together! maken we ons op voor een tweede uitgave voor de Switch, namelijk WarioWare: Move It!

In september 2021 verscheen WarioWare: Get It Together! op de Nintendo Switch. In die game moest je samen met allerlei verschillende personages microgames oplossen.. Niet geheel anders dan wat we gewend zijn van de WarioWare Franchise. De tweede WarioWare-game op de Nintendo Switch, genaamd WarioWare: Move It!, doet het nét even iets anders. In deze game gebruik je namelijk bewegingsbesturing.

Welkom op je vakantiebestemming

Wie droomt er nu niet van om een reis naar een tropisch eiland te winnen? Dit overkomt Wario, nadat hij een hoop knoflook burgers heeft gekocht en de hoofdprijs won. Zijn crew laat deze kans natuurlijk niet ontglippen. Met z’n allen trekken ze eropuit naar Caresaway Island. Eenmaal daar worden ze geïntroduceerd tot de ‘Form Stones’, oftewel je Joycons. Dit zou geen Wario game zijn als niet iedereen in dwaze en krankzinnige situatie(s) belandt. Allemaal geanimeerd en ingesproken in de typische Wario stijl.

Eenmaal aangemeerd op het eiland, is de rust maar van korte duur voor alle eilandbewoners. Wario en zijn twintig vrienden gaan alles uit deze vakantie trekken. Wario doet de aftrap en brengt ons direct in problemen. Zijn ogen vallen op een schat die hij maar al te graag in zijn handjes wil hebben, echter zijn er een groep religieuzen die daar niet van zijn gediend. We moeten nu ontsnappen aan de woedende gelovigen door gebruik te maken van de machtige Joycons. Je eerste pose wordt aangeleerd via een geestige instructievideo, gevolgd door een anekdote over de god en/of zijn volgers. Een pose is je houding die je dient aan te nemen met je Joy Cons om vervolgens de mini game te voltooien. Na de instructievideo begint de chaos die we kennen uit alle voorgaande WarioWare games: focus mode aan, zo snel mogelijk een taak uitvoeren waarvan je pas achteraf weet wat het doel was, keihard lachen en daarna weer snel concentreren.

Heilige vormstenen

Het hoofdverhaal is in een uurtje of twee wel uitgespeeld. Let dan wel op. Je hebt dan nog lang niet alle minigames verzameld, laat staan alle ‘Sacred Poses’. Het zijn er wel 104 in totaal. Deze krijg je alleen bij het herhalen van elke stage van alle personages. Je bent kortom langer postgame bezig dan met het hoofdverhaal zelf. Dit zijn we wel gewend van de WarioWare franchise. De kracht van de game zit hem niet in een uitgebreide verhaallijn, maar om daarna een zo hoog mogelijke score te willen halen bij de levels die je al hebt gehaald. Echter is de prijs van afgerond 50 euro wel aan de hoge kant voor een game waarvan de kracht zit in herhaling.

WarioWare: Move It! is in essentie een opvolger van Warioware: Smooth Moves voor de Nintendo Wii.. Destijds was de game een uniek concept waarbij je minigames voltooide door in een bepaalde pose te gaan staan en een opdracht uit te voeren. De Wii controller gaf je echter ook de mogelijkheid om de oefeningen luier uit te voeren. We kennen allemaal nog Wii Sports, waarbij je veel te enthousiast een tennis positie aannam om vervolgens met alle kracht je denkbare racket te slaan. Je kon daarentegen ook vanuit je luie stoel met een kleine polsbeweging de bal naar de overkant brengen. WarioWare: Smooth Moves had hetzelfde probleem. Je kon de Wii Controller tegen je neus aanzetten om een olifant positie uit te voeren, maar het hoefde niet.

In mijn ogen is dit bij WarioWare: Move It! veel beter gelukt dan op de Wii. Dit keer kom je niet makkelijk weg met een beetje half om half uitvoering. De timing en houding van je Joy Cons zijn essentieel bij het uitvoeren van de desbetreffende minigames. Daarnaast geeft het je een veel voldaner gevoel als je succesvol een minigame weet te halen, terwijl je in de meest onmogelijke positie staat. In totaal zijn er 18 posities waarin je jezelf dient te houden. Van de massage houding tot aan de sumo-houding, alle poses hebben briljant toepasselijke minigames die je maar al te graag wilt halen. Maar dan moeten de Joy Cons echter wel goed werken…

Een joystick chaos

Bij de pose ‘handmodel’ gebruikt de Switch de infraroodcamera. Je hand wordt nu letterlijk gebruikt om de minigame op te lossen. Wederom een geniaal concept. Helaas brengt dit ook enige frustratie met zich mee. De Joycon lijkt je hand niet altijd goed te registreren, wat dus resulteert in het verliezen van een leven en je krijgt er maar vier. Dit gebeurt ook regelmatig bij een aantal andere poses. De Switch weet niet alle bewegingen meteen te registreren, wat wel van groot belang is bij minigames die maximaal 5 tot 10 seconden duren. Gelukkig is er tijdens de verhaalmodus nog een redding. Wanneer je al jouw levens kwijt raakt zijn er heilige poses. Hierin moet je op een vrij ongemakkelijke manier ongeveer drie seconden staan om daarna weer te beginnen met de minigames waarin jij je laatste leven bent kwijtgeraakt. Hierna begin je weer met vier levens, dus voelt het eigenlijk als een geheel nieuwe poging.

Het is ook zeker frustrerend wanneer je net een spel hebt gehad waarbij je de Joycons los moet laten, om ze daarna direct weer in de volgende juiste positie vast te houden. Is je startpunt verkeerd? Vergeet dan maar dat je de minigame nog kan voltooien. Je krijgt dat niet meer rechtgetrokken en verliest deze dan ook automatisch. Enige voorbereiding van de omgeving is na het verkrijgen van genoeg speelruimte ook een noodzaak. Is dit te trainen door de game vaak te spelen? Jazeker, echter blijft de kracht van WarioWare dat je zonder voorbereiding zo snel mogelijk moet reageren. Die essentie verdwijnt toch als je staat te trainen om een maximale score te halen.

Samen sta je sterk

Je kunt de verhaallijn in je uppie spelen, maar met z’n tweeën is het niet alleen gezelliger, het kan letterlijk je leven redden. Het moment dat een speler een fout maakt, kan de tweede speler het ook proberen. Bij het succesvol volbrengen van de minigame, wordt je leven niet afgepakt en heb je dus meer kans om langer door te spelen. Er zijn enkele minigames die alleen gespeeld kunnen worden door twee spelers. Dan hebben we het nog niet eens over de aanzienlijke hoeveelheid postgame-inhoud die ook alleen maar toegankelijk is op die manier. Van Copycat Mirror tot Double Act en nog enkele anderen. Deze content is dus permanent uitgesloten voor iedereen die alleen wil spelen. Daarentegen bevat het dan wel weer een grappige party game modus die tot een max van vier spelers wordt ondersteund. Er zijn vijf verschillende feestspelletjes beschikbaar, dus je kunt je gezelschap wel even zoet houden voor een poosje.

Dit maakt dat de multiplayermodus een grote meerwaarde heeft voor de game en de game veel uitgebreider maakt dan alleen te werk gaan. Op deze wijze weet de game je op verschillende manieren uit te dagen zodra jij klaar bent met het verhaal.