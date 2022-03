Duik terug in de Noorse mythologie

Een van de interessantste delen van Assassin’s Creed Valhalla waren de reizen die je naar het Noorse godenrijk ondernam. Hoewel ze relatief maar een klein deel waren van de enorme berg aan content die Valhalla meebracht, lieten ze wel een indruk achter. In de nieuwste DLC kun je eindelijk terugduiken in deze Noorse mythologie.

In Dawn of Ragnarök stapt Eivor opnieuw in de schoenen van Odin. Ditmaal reist hij of zij naar Svartalfheim, het rijk van de dwergen. Dit rijk is overgenomen door de Jotun en Muspels, onder de leiding van Odins eeuwenoude vijand Surtr. Om hen te bestrijden krijgt Odin de Hugr-Rip, een magische armband die hem nieuwe krachten geeft. Vooraf had ik de smaak goed te pakken, maar na zo’n twintig uur ben ik achtergebleven met een zure nasmaak.

Gebruik de krachten van je vijanden tegen ze

Het meest innovatieve dat Dawn of Ragnarök met zich meebrengt is de Hugr-Rip. Deze door dwergen gesmede armband krijg je bijna onmiddellijk in je handen gedrukt zo gauw je de DLC opstart. Het is dus al vroeg duidelijk dat alle puzzels en gevechten waar je de komende twintig uur mee te maken krijgt zullen draaien om de nieuwe krachten die de armband je geeft.

In totaal kun je vijf mythische krachten ontgrendelen met elk hun eigen nut. De Power of the Raven laat je bijvoorbeeld kort veranderen in een raaf, waardoor je Svartalfheim kunt verkennen vanuit de lucht. De Power of Rebirth zorgt er daarentegen voor dat je je vers verslagen vijanden terug tot leven kunt roepen en hen als bondgenoten kunt gebruiken.

Te allen tijde kun je jammer genoeg maar twee van de vijf krachten paraat hebben. Om van kracht te wisselen zul je eerst een vijand in het wild moeten vinden die de specifieke kracht bij zich draagt. Dit kan soms tot het irritante scenario leiden waarbij je een specifieke kracht nodig hebt voor een puzzel en daarvoor eerst een paar minuten rond moet rennen om die kracht opnieuw te vinden.

Meer van hetzelfde

Dit hele idee van de Hugr-Rip is voor een game als Valhalla echt vernieuwend, maar jammer genoeg is dat wel waar het vernieuwende bij blijft. Dawn of Ragnarök is natuurlijk een DLC-pakket en geen standalone game, maar de beste DLC’s voegen altijd zoveel nieuws toe dat de game-ervaring verandert. Kijk bijvoorbeeld naar de DLC’s van The Witcher 3: Wild Hunt.

Valhalla heeft het probleem dat, hoewel het een vermakende game is, het niet een heel gevarieerde ervaring is. Dit betekent dus dat je continu dezelfde handelingen verricht in de grove honderd uur die het je kost om de game uit te spelen. Dawn of Ragnarök is daar geen uitzondering op en in realiteit voeg je gewoon twintig uur toe aan de tijd die het je kost om de game uit te spelen. Natuurlijk vind je her en der nog een nieuw pantser, wapen en cosmetische voorwerpen, maar voor de gehele speelervaring is het weinig vernieuwends.

Ben je een toegewijde fan van Valhalla, dan zul je weinig punten van kritiek hebben. De wereld is mooier dan dat hij ooit was, het verhaal is intrigerend genoeg en de Hugr-Rip is een mooie bonus. Maar ben je al uitgekeken op de basisgame zonder hem te hebben uitgespeeld, dan zul je weinig hebben aan deze toch wel lijvige DLC. Wat het dan nog pijnlijker maakt is dat Dawn of Ragnarök uitgesloten is van de season pass. Dat betekent dat iedereen een redelijk fors prijskaartje moet betalen.

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök is nu beschikbaar voor pc, Stadia, Xbox One, Xbox Series X en S, PlayStation 4 en PlayStation 5. Lees ook onze review van Valhalla zelf.