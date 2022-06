Uit de schaduw verscheen een monsterlijk succes

Uit het niets schoot het naar een toppositie in de Steam-verkooplijsten. Met meer dan 1,5 miljoen verkochte exemplaren in twee weken verbaasde het vampier-survivalspel V Rising zowel critici als de ontwikkelaars zelf. Waarom sloeg het spel zo aan? Wat is het geheim van V Rising? Lees alles over het spel in deze review!

Ik zal eerlijk zijn – survivalspellen en ik zijn niet de beste combinatie. Ik blijf meestal niet heel erg lang plakken. Naast dat ik meestal te clueless ben om te zien welke stappen ik moet nemen om hogerop te komen, raak ik snel gefrustreerd als ik veel voortgang verlies wanneer ik doodga. Ook kan ik vaak mijn basis niet zo tof bouwen als het meesterwerk dat ik voor ogen heb. Of dat ligt aan mijn eigen bouwskills of aan de beschikbare materialen en panelen laat ik voor mijn eigen hachje maar even in het midden. Maar in apocalyptische of primitieve settings zoals Rust gaat functie in ieder geval veelal boven vorm.

V Rising is wat dat betreft anders. In de gothic horror-wereld van Stunlock Studios betrapte ik mezelf er zondagmiddag op dat ik het hele weekend vrijwel niks anders gedaan had dan survival gaming. In het holst van de nacht leef je de vampier-variant van de American Dream: van bezitloze sloeber naar machtige heerser in een gigantisch kasteel. De droom is voor iedereen begaanbaar – en je ziet gelijk resultaat bij iedere stap die je zet.

Open-world Castlevania

Mistige paden en dichte bossen. Hier en daar een roverskamp of een vergeten begraafplaats. Sluimerende dorpjes en reusachtige kathedralen, omheind met knoflook tegen vijanden die toch alleen in fabels bestaan? Alhoewel de wereld wat weinig lore of achtergrond heeft, is het perfect om als klassieke vampier volledig in op te gaan.

Je zult je misschien afvragen of dat op den duur niet een beetje saai wordt, huisje-boompje-beestje, maar aan variatie ontbreekt het zeker niet in V Rising. De wereld van V Rising bestaat uit meerdere landschappen die allemaal op een andere manier doen denken aan de Castlevania-stijl gothic horror. De uitgestrekte bossen liggen met name in het zuiden, terwijl in het noorden de vruchtbare akkers het landschap beheersen. Voeg daar een gigantische stad in het westen bij die zo uit middeleeuws Transsylvanië zou kunnen komen, en de wereld vormt een fascinerend geheel om grondig te verkennen. En dat is dan nog maar het tipje van de sluier.

Je zult iedere uithoek van deze wereld wel eens bezoeken. Door de manier waarop het spel is opgezet ben je altijd op jacht naar krachten of grondstoffen. Als vampier zul je merken dat je je autoriteit in iedere hoek van deze wereld moet laten gelden om succesvol te zijn. Dat zul je wel zo veel mogelijk ‘s nachts moeten doen – je verbrandt namelijk als je te lang direct in de zon staat. Het leven als vampier gaat wat dat betreft niet over rozen, maar de brandende zon is een welkome toevoeging die de gameplay leuker en dynamischer maakt.

De kale bomen en vele begraafplaatsen maken de wereld lekker spooky.

Vorm is functie – je kasteel, harnas en wapens mogen er ook best leuk uitzien!

Natuurlijk kan ik het belangrijkste onderdeel van de gotische wereld niet vergeten – je eigen kasteel! Als uitvalsbasis is je kasteel je levensbloed in V Rising. Hier kun je jezelf veilig terugtrekken, respawnen en materiaal gebruiken om zwaarden, harnassen, muren en interieur te maken.

Hoe sterker je wordt, hoe groter je je kasteel kunt bouwen en hoe meer functies het kan krijgen. In eerste instantie zal je kasteel maar een paar kamers hebben. Je tombe, een oven om gesteente in te smelten en een houtzaag voor hout zullen van de partij zijn, maar er is waarschijnlijk niet veel meer dan dat. Na verloop van tijd zal je kasteel zich uitbreiden tot een gigantisch en majestueus paleizencomplex. Enorme gotische glas-in-loodramen, een kamer voor dienaren en een hele losse smederij, zelfs een bibliotheek waar je u tegen zegt. Vorm en functie zijn in V Rising niet van elkaar te scheiden. Hoe excentrieker, hoe beter.

Zelfs het ongedierte is gek op jouw ontwerp!

Om je kasteel te bouwen zul je constant grondstoffen moeten verzamelen. Dit geldt ook voor wapens en harnassen, maar je hebt vaker een extra muur nodig dan een extra zwaard. Het constante verzamelen van hout, steen, brons en ijzer is best langdradig. En dan hebben we het nog niet eens over de wachttijd die bij het verwerken van al die grondstoffen komt kijken! Geduld is wat dat betreft een schone zaak, want met de mooie bouwblokken mag het resultaat er altijd wel wezen.

Daar moet ik wel bij zeggen dat bij deze lange wachttijden een grote verslavende factor komt kijken. Telkens wanneer je net bijna een extra goed wapen, een langverwacht stuk meubilair of net dat harnas compleet hebt, hoor je dat stemmetje in je hoofd: “Nog even dit afmaken en dan hou ik het voor gezien.” Tijdens de wachttijd ga je iets anders doen, waardoor naast proces 1 ook proces 2 bijna af is tegen de tijd dat je terugkomt. Dus je begint weer aan iets nieuws terwijl je wacht. Voor je het weet is het 3 uur ‘s nachts.

Meer krachten! Meer aanvallen! Meer decoratie!

Ik had het eerder al kort over hoe het spel is opgezet. Het is namelijk niet het geval dat je in de wereld wordt gedropt zonder doel of richting, en zoek het maar uit. Overal in de wereld zijn zogeheten V-Creatures – sterke bazen die je kunt verslaan om je personage verder te ontwikkelen. Ze zijn over de hele map verspreid.

Als je deze bazen verslaat krijg je nieuwe krachten waar het vampierenbestaan een stuk toffer van wordt. Zo kun je bijvoorbeeld de strijd aangaan met de zogeheten Alpha Wolf om vervolgens zelf in een wolf te kunnen veranderen. Bij iedere baas zijn er magische aanvallen, nieuwe vormen, nieuwe werktafels of nieuw meubilair om vrij te spelen. Door de constante merkbare vooruitgang en beloningen nodigt het spel je enorm uit om door te blijven spelen. Je zit nooit lang vast op hetzelfde punt en skill-niveau.

Door snelle maneuvres ben jij hordes vijanden te slim en snel af!

Blade-dancing the day away

De combat voelt top. Het is niet per se heel erg speciaal – je slaat met je wapen en wisselt het af met spells of hier en daar een super-aanval. Hoewel er weinig combo’s te maken zijn, zijn de gevechten wel altijd dynamisch. Je kunt de verschillende types wapens op verschillende manieren inzetten om de gevechten in jouw voordeel te laten uitvallen. Gooi een zeis of doe een draai-aanval met een zwaard, variatie is je troef. De combat is simpel gezegd niet heel diep, maar wel breed.

Zo zul je in mum van tijd met vlot voetenwerk vijanden aanvallen en gevaren ontwijken. In V Rising-stijl zijn ook de vechtkunsten van je vampier over-de-top en majestueus. Je snelt door hordes vijanden wiens brute en simpele aanvallen je gracieus ontwijkt en afslaat. Ook in de combat spat de arrogantie van je af – en dat voelt fantastisch.

Samen edgy is altijd leuker

Je hoeft niet in je eentje de wereld van V Rising te terroriseren. Samen de boel op stelten zetten is altijd leuker. V Rising heeft twee online modussen: PvE en PvP. In PvE trek je gezamenlijk op tegen de wereld. Door genootschappen kun je zelfs met je medespelers kennis uitwisselen. Je kunt elkaar wel vermoorden, maar je kunt elkaars kasteel niet vernietigen. Dat kan wel in PvP. Als je het als vampier naast de PvE-vijanden ook graag tegen andere bloeddorstige medespelers opneemt, is deze modus voor jou. Denk je dat je de beste heerser op jouw server kunt worden?