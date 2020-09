Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Uiteindelijk werd ik pas echt goed toen Tony Hawk’s Pro Skater 3 uitkwam en ik in online lobby’s met gemak de hoogste scores haalde. Ik verwachte daar toch vrij snel weer in de buurt te komen in deze remaster, want zoveel kan er toch niet veranderd zijn? Dus ik dook een online lobby in om daar als vanouds mijn tegenstanders weg te grinden.

Helaas kan er in twintig jaar een hoop veranderen en in dit geval bleek dat combo’s van honderden duizenden punten ver buiten bereik zijn. Dat heeft niets te maken met de besturing van de game, want deze is exact hetzelfde. Het heeft alles te maken met mijn spiergeheugen die zich toch iets minder van de game herinnerde dan ik gehoopt had en er een paar nullen minder achter elke combo staan. Het eerste potje online was op zijn zachts gezegd geen succes, dus besloot ik toch maar terug te keren naar de tutorial.

Daar wachtte niemand minder dan Meneer Hawk om je de basis van het skaten uit te leggen. Niet alleen was deze tutorial meer dan noodzakelijk in mijn geval, maar het was ook erg tof om Tony Hawk’s stem door de speakers te horen schallen. Het was meteen weer even 1999.