Heb je wel eens gevoel dat je tussen verleden en toekomst leeft? Dat je vastzit in een kubus en er maar niet uit kunt? De nieuwe Rusty Lake game, The Past Within, laat je met een coöperatief avontuur een mysterie tussen verleden en toekomst oplossen.

Rusty Lake heeft een lange geschiedenis met escape room-achtige point-and-click games. Dit is ook de vijfde betaalde uitgave van de serie. Dit keer moet je als spelers het mysterie van Albert Vanderboom oplossen. In een gesplitste versie bevindt één speler zich in het verleden en de ander zich in de toekomst en ga je elkaar samen weer proberen te vinden. Met nieuwe, nog niet gebruikte elementen kun je de vermakelijke game in één of twee avonden uitspelen.

Escape room voor twee

Het verhaal van de Rusty Lake games draait altijd om een mysterieuze kubus. En ook in The Past Within is de kubus terug te vinden en zorgt deze voor de connectie tussen verleden en toekomst. Het verhaal is vrij complex, maar simpel gezegd draait het om twee hoofdpersonages – Albert Vanderboom en zijn dochter Rose Vanderboom. Albert heeft plannen om zijn lichaam op een wetenschappelijk onmogelijke manier naar de toekomst te teleporteren. Daar heeft hij echter de hulp van zijn dochter Rose voor nodig. De kubus blijkt het missende ingrediënt te zijn om de teleportatie tot een succes te laten leiden.

Zoals gemeld is The Past Within een coöperatief avontuur. Iedere speler heeft echter een eigen versie nodig om samen te kunnen spelen en je speelt ook op je eigen scherm. Dit kan zowel op je telefoon, tablet of via je laptop. Je krijgt ook een korte uitleg te zien hoe het precies in zijn werk gaat en je krijgt het strenge advies niet op elkaars scherm te kijken. Maar geen zorgen, als je er echt niet uitkomt samen, mag je wel even op elkaars scherm spieken. Mocht je er dan nog niet uitkomen, biedt Rusty Lake je de mogelijkheid vragen te stellen via hun Discord pagina. Je krijgt als speler de keuze om te kiezen tussen het verleden of de toekomst. Je kiest ieder een ander pad en na een bevestiging van je keuze kan het avontuur beginnen.

Wat The Past Within zo extra bijzonder maakt, is dat je ieder een eigen spel speelt, maar elkaar nodig hebt om verder te komen. Je hebt geen gezamenlijke server nodig en speelt dus niet allebei in één game, zoals we dat bijvoorbeeld kennen van We Were Here. Dit maakt dat de game ontzettend toegankelijk is en makkelijk te spelen is wanneer je maar wilt, ook omdat je geen fatsoenlijke computer hoeft te hebben. Communicatie tussen beide spelers is erg belangrijk en past ideaal bij de aangeboden puzzels.

Geschiedenis en interview

Rusty Lake is een Nederlandse game ontwikkelaar gevestigd in Amsterdam en bestaat al sinds 2015. In het verleden hebben ze tien gratis spellen uitgebracht en vier betaalbare edities. Ook brachten ze in 2018 een korte film genaamd Paradox uit. Nu wagen de bedenkers Robin en Maarten zich om een eerst gehele coöperatieve game uit te brengen.

Vanuit Pixel Vault hebben we een kort interview gehad met de makers The Past Within:

Wie of wat is jullie inspiratiebron voor de Rusty Lake games?

“We zijn allebei fan van het werk van David Lynch en dan met name Twin Peaks. Deze serie was een grote inspiratiebron toen we net begonnen met het ontwerpen van het Rusty Lake-universum. Maar voor alle gebeurtenissen en verhaallijnen in Rusty Lake hebben we veel inspiratie gehaald uit veel verschillende tv-series, boeken en eigen levenservaringen.”

Jullie animatie keuze is typerend voor Rusty Lake. Wie maakt deze en heeft deze bedacht?

“De meeste animaties worden gecreëerd door Maarten, de co-founder van Rusty Lake. Hij hanteert een eigen karakteristieke stijl voor het ontwerpen van de locaties, karakters en items. Soms krijgen we hulp van andere ontwerpers, zoals kunstenaar Johan Scherft die een aantal schilderijen voor Rusty Lake heeft gemaakt en die te zien zijn op de achtergrond.”

In de verhalen rondom de Rusty Lake games zit altijd een rode draad rondom Albert Vanderboom. Is dit gebaseerd op een personage in het echte leven?

“Albert Vanderboom was een van de belangrijkste karakters in het spel Rusty Lake: Roots, een spel gebaseerd op een complete familie stamboom. We wisten dat we een zeer duister karakter nodig hadden voor het plot. Dit werd Albert, die niet gebaseerd is op een karakter in het echte leven.”

De specifieke animatiestijl keert in The Past Within wederom terug. Daarnaast heeft het een 3D-effect als extra toevoeging. Deze toevoeging voelt soepel en snel aan en geeft net een extra dimensie in de game.