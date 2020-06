Het leven van de 19-jarige Ellie is inmiddels aardig rustig en het is tijd om wat ruimte te maken voor tienerperikelen, zoals de liefde. De rust blijft echter niet lang aanwezig en als blijkt dat iemand het op Joel voorzien heeft trekt ze al snel weer op pad. In het tweede deel trekken we de schoenen van Joel uit en trekken die van Ellie aan, de persoon die we de game gaan volgen.

Meer dan dit wil ik niet zeggen over het verhaal, simpelweg omdat dit iets is wat je zelf moet beleven. Over het algemeen ben ik een fan van het verhaal, maar Naughty Dog heeft wel voor wat extreme plotpunten gekozen. Door de voice acting in combinatie met de muziek worden deze momenten extra drastisch en het lijkt alsof je er zelf bij staat en het beleeft, in plaats van dat je enkel een spel aan het spelen bent. Het lijkt erop dat ontwikkelaar Naughty Dog onze emotionele grenzen heeft willen opzoeken, en het is zeker dat dit het bedrijf is gelukt. Huilen heb ik gedaan, schreeuwen sowieso en kwaad worden kan ik ook afvinken op mijn lijstje.

Wel moet ik benoemen dat ik het knap vind dat een game mij zoveel laat voelen. Laten we eerlijk zijn: waarom zou ik zo boos of verdrietig worden als de game en diens personages me niks deden? Dus dat betekent dat ik me erg verbonden voelde met de personages. Ook voelt het als een zeer solide geheel wanneer je het gehele verhaal ziet. Naughty Dog heeft keuzes gemaakt in het verhaal waar ikzelf misschien niet achter sta, maar het geheel klopt. Daarom kan ik denk ik wel leven met alles wat er gebeurt in dit tweede deel.