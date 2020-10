De hoofdpersonages, tweeling Tyler en Alyson, zien elkaar na lange tijd weer en reizen terug naar hun ouderlijk huis. Al vroeg in het verhaal kom je erachter dat grofweg tien jaar geleden een ongeluk is voorgevallen waarbij de moeder van de tweeling om het leven kwam. De situatie was ingewikkeld maar leek op doodslag, waarvan Tyler destijds de schuld kreeg. Na een lange jeugddetentie laat hij eindelijk het detentiecentrum achter zich en neemt hij weer contact op met zijn zus Alyson.

De twee besluiten het huis van hun moeder leeg te halen, op te knappen en te verkopen. Maar als ze terug zijn in het dorp Delos Crossing, spelen oude contacten en herinneringen op. Want wat gebeurde er nu écht die nacht? Over het verloop van drie hoofdstukken kom je steeds meer te weten en maak je doorslaggevende keuzes over zowel de toekomst als het verleden – althans, over hoe het verleden herinnerd wordt. Tyler en Alyson zijn het namelijk niet altijd meteen eens over hoe een gebeurtenis verliep, en om een eenduidig antwoord te vinden op hun vragen moeten ze op een lijn zitten.

De game bestaat vooral uit interactie met voorwerpen en mensen in de omgeving. Daarbij staan gesprekken over het verleden centraal. Je komt genoeg dialogue trees tegen waarmee je kunt kiezen wat je wilt vragen of zeggen. Het is niet altijd even duidelijk of je in het gesprek meerdere opties af kunt gaan of maar één mogelijkheid hebt om je zegje te doen voordat de game verder gaat, maar verder levert dit systeem wat interessante gesprekken op. Daarnaast kun je flink wat cutscenes verwachten. Soms voelt het daardoor meer aan als een film dan een game. De gelikte graphics zijn daarbij niet onwelkom.