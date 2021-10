De Tales of-serie blijft grotendeels trouw aan hun standaardformule als je kijkt naar gameplay en combat. Net zoals voorganger Tales of Berseria maakt Tales of Arise gebruik van het Linear Motion Battle System (LMBS). Hierbij vechten jij en je kameraden binnen een cirkelvormige arena met de vijand, waarbij parreren of ontwijken een groot (maar soms ook gebrekkig) onderdeel zijn van het vechtsysteem. Ik had liever gewild dat je een combinatie-aanval kunt onderbreken als je moet ontwijken, maar helaas denkt de game hier anders over. Verder is het wel leuk dat je speciale vechtcombinaties kunt triggeren en upgraden.

Anders dan de voorgaande games heeft Arise geen multiplayerfunctie. In plaats daarvan heeft de speler volledige strategische controle over het gevecht. Hierdoor kun jij mid-gevecht wisselen van personage en personages laten samenwerken voor een zeer doeltreffende combo. Je kunt ook de vechtstijl van je party aanpassen, bijvoorbeeld door het erg offensief aan te pakken of het juist meer op safe te spelen en je voornamelijk te richten op genezing. Verder kun je ook besluiten om simpelweg het gevecht te ontvluchten nadat je per ongeluk tegen een veel sterkere vijand bent opgebotst. Niet eervol, maar soms wel tactisch.

Het is erg leuk om te kijken welke personages samen welke “Boost Attack” uitvoeren. De animaties zijn adembenemend en voelen ook niet langdradig. Sommige personages kunnen astrale energie gebruiken om belangrijke genezingsspreuken uit te voeren, maar alleen als ze genoeg CP (Cure Points) hebben. Let dus goed op het aantal hulpmiddeltjes in je inventaris voordat je aan een gevecht begint. Er zijn verschillende hulpmiddelen te vinden in de open wereld, van planten voor een beter immuunsysteem tot gels die een knock-out ongedaan kunnen maken.