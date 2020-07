Story of Seasons: Friends of Mineral Town is farming/life-simulatiegame waarbij je een boerderij erft van je opa. Je vertrekt naar het stadje Mineral Town en begint aan je nieuwe leven als boer(in). Het is aan jou om de vervallen boerderij nieuw leven in te blazen en uit te breiden. Verbouw gewassen, schaf vee aan en maak kennis met de inwoners. Uiteindelijk kun je zelfs trouwen en een gezin stichten. Kortom, er is genoeg te doen.

In tegenstelling tot de originele game kun je in de remake kiezen hoe je wilt beginnen. Ga je voor Easy of kies je voor Normal? Bij Easy staan er direct al wat gewassen in je veld en verkoop je die bovendien voor meer geld. Daarnaast kun je makkelijker met dorpsbewoners praten, waardoor je sneller vriendschappen sluit. Op die manier vlieg je als het ware door het verhaal. Normal is voor de echte veteranen die een uitdaging niet schuwen: werk hard en je zult beloond worden. Dit kost misschien meer tijd, maar zo krijg je wel de hele belevenis.