Is de remake zo goed als het origineel?

Ik heb lang naar de remake van Story of Seasons: A Wonderful Life uitgekeken. Uren, dagen, weken speelde ik dit spel op de Gamecube. Dat deze game nieuw leven in werd geblazen, maakte het kind in mij bijzonder gelukkig, maar de volwassene in mij een beetje nerveus. Voldoet de remake aan al mijn verwachtingen?

De Harvest Moon game Story of Seasons: A Wonderful Life (het origineel heet Harvest Moon: A Wonderful Life) van Marvelous Inc. is een RPG boerderijsimulatie waarin je meerdere generaties van een boerenfamilie speelt. Je woont in Forgotten Valley en begint op de boerderij van je overleden vader. Terwijl je bevriend raakt met de bewoners van de vallei en de erfenis van je vader voortzet, leef je een zorgeloos leven op de boerderij waar je gewassen teelt en dieren verzorgt. Seizoenen vliegen voorbij, je maakt vrienden, kiest een levenslange partner en krijgt zelfs een kind.

Afgestoft

De eerste verbetering, ten opzichte van het origineel, begint direct in het beginscherm. Je mag je eigen personage maken, je bepaalt hoe je eruitziet en met welke voornaamwoorden je aangesproken wilt worden. De eerste wandeling in het dorp is een feest der herkenning. Takakura leidt je rond en je maakt kennis met alle bewoners. Wat direct opvalt, is een aantal nieuwe namen bij bekende bewoners. Zo heet Griffin nu Gavin en Muffy nu Molly. Niet storend, maar naar mijn mening wel onnodig.

De bewoners zien er iets anders uit dan vroeger, maar niet zo erg dat ze onherkenbaar zijn geworden. Net zoals het uiterlijk van de hele game, zou je kunnen zeggen dat het geheel een beetje is afgestoft. Gezichten zijn wat minder plat en bewegingen gaan iets vloeiender, hoewel dialogen nog steeds wat kil aanvoelen. Dit komt, omdat de monden niet met de woorden bewegen en je eigen personage communiceert slechts met vraagtekens boven het hoofd. Wat mij betreft een gemiste kans om het spel iets meer diepgang te geven en relaties iets verder uit te diepen.

Een andere verandering is de verbetering van je materiaal. Het is in Harvest Moon-games en andere farming games al langer mogelijk om je materiaal te upgraden, zodat je bijvoorbeeld negen vakjes in je tuin water kunt geven in plaats van een. In de originele Harvest Moon: A Wonderful Life was dit niet mogelijk, nu wel. Het maakt het ‘boeren’ een stuk leuker om te doen. Ik kan me herinneren dat het water geven van je gewassen op de Gamecube een hele dagtaak was. Dat is dus nu gelukkig verleden tijd. En dat is maar goed ook, want er moet ondertussen ook nog geflirt worden…

Nadat je getrouwd bent, kun je kiezen of je een zoon of dochter wilt

Levenspartners en kinderen

Er zijn vier vrouwelijke en vier mannelijke potentiële liefdespartners. Net zoals de nieuwere games in de Harvest Moon-franchise, is het nu mogelijk om met zowel man of vrouw te trouwen. En trouwen moet je. Binnen het eerste jaar moet je iemand vinden om je leven op de boerderij mee te delen. Doe je dat niet, dan stopt het spel en gaat je personage terug naar de stad.

Jammer, vond ik zelf, want het zorgt ervoor dat je je eerste jaar op de boerderij vooral bezig bent met het beter leren kennen van alle mogelijke levenspartners, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. De andere personages in het dorp verdwijnen daardoor automatisch wat naar de achtergrond en ook het werk op de boerderij blijft liggen. Toch blijkt al snel waarom het noodzakelijk is dat je in je eerste jaar iemand vindt.

Story of Seasons: A Wonderful Life heeft een verhaal dat meerdere generaties duurt en daarom moet je je simpelweg voortplanten, anders stopt het verhaal dus. Na het eerste jaar verandert er al een hoop in het kleine dorp. Ik ga geen spoilers geven, maar er arriveert onder andere een nieuwe familie en ook afscheid nemen is onderdeel van de verhaallijn. Dorpsbewoners groeien op en gaan verder met hun leven.

Nadat je getrouwd bent, kun je kiezen of je een zoon of dochter wilt. Een fijne ontwikkeling, want in het origineel kreeg je standaard een zoon. Je kind heeft in de remake daarnaast ook interesses die je kunt beïnvloeden en die invloed hebben op hun levensloop. Een grote invloed op die interesses is de persoon waar je mee trouwt. Houdt je partner van muziek? Dan heeft je zoon of dochter daar bij de geboorte ook al een bepaalde voorkeur voor. Wanneer ze opgroeien, ontwikkelen ze die interesses verder.

Onsterfelijke koeien en een geheimzinnige stad

Gek genoeg veroudert het vee niet. Dieren zijn onsterfelijk, in tegenstelling tot in het origineel. Een klein detail dat het gehele verhaal toch een beetje minder ‘echt’ maakt. Je kunt er wel voor kiezen om je dieren te verkopen, maar dat is toch anders dan wanneer je dieren, net zoals je personages en de dorpsbewoners, verouderen.

Een ander punt dat ik graag anders had gezien, zijn de dialogen. Bewoners lijken over een select arsenaal antwoorden te beschikken en zelfs wanneer je getrouwd bent, veranderen deze antwoorden niet wanneer je je bruid of bruidegom aanspreekt. Dit was in het origineel al zo en ik had gehoopt dat de remake de dialogen ietwat meer uitgediept zou hebben. Helaas.

Tot slot is het jammer dat je niet naar de stad kunt. Er is een heuvel waar je naartoe kunt lopen en die je zogenaamd naar de stad brengt. Het spel vertelt dat dit zes uur van je dag kost, wil je dit? Zeg je ja, dan wordt het scherm zwart en ben je ineens zes uur verder in het spel. Ik snap zelf niet goed waarom dit een optie is. Voor zover ik kon zien, heeft het verder geen toevoeging. Ik was als kind al erg benieuwd naar die ‘grote stad’, want ook toen kon je daar niet naartoe. Jammer dat dit nog steeds niet het geval is.

Nieuw leven

De remake heeft voor mij absoluut nieuw leven in deze klassieker geblazen. Hoewel het voelt als thuiskomen, zijn er toch genoeg ontwikkelingen en verbeterpunten die de game opnieuw ontzettend verslavend en vermakelijk maken. Toch zijn de vernieuwingen niet baanbrekend of verrassend en zijn er nog wel een aantal puntjes die ik liever anders had gezien of juist wel/niet had gezien. Eigenlijk is de remake gewoon goed. Het neemt me weer mee naar vroeger, zonder dat het als oud of repetitief voelt.