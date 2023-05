De franchise vaart zijn eigen koers

Het langverwachte vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order is er dan eindelijk. Respawn Entertainment kreeg de zware taak om het succesvolle verhaal uit het eerste deel een waardig vervolg te geven voor voormalige padawan Cal Kestis. Hoe ver gaat hij deze keer om zichzelf en zijn vrienden te beschermen tegen het oprukkende keizerrijk?

Star Wars Fallen Order sloeg bij uitkomen in als een bom. Na een aantal jaren van Star Wars-games die vlug geld wilden verdienen en niet de spelers wilden dienen, kwam Respawn Entertainment met een tegenantwoord. Een singleplayergame waar de focus echt lag op het verhaal en de gameplay. Het bleek een succes en de ontwikkelaar begon al snel met een vervolg om de hype waar te maken.

Keuzes, diepgang en tempo

In de voorganger Fallen Order kregen we een diepgaand verhaal voorgeschoteld waarbij we elk personage geloofden en hun motivaties snapten. We hadden echt het gevoel dat we naar een groep keken die hun leven niet meer zeker was. Het tweede deel breidt de geschiedenis uit en voert de spanning nog wat meer op zonder hetzelfde trucje uit te voeren als zijn voorganger.

Jedi: Survivor speelt zich vijf jaar na de gebeurtenissen van het eerste deel af. We zijn op zoek naar een veilige plek voor iedereen die wordt opgejaagd door het keizerrijk en zijn we onze eigen Force-talenten aan het ontdekken. Naast de oude cast komen we met genoeg nieuwe personages in aanraking. De interactie die je met de personages hebt blijft fris en interessant. Naast het uitbreiden van de lore kun je ook keuzes maken in conversaties om je eigen draai aan het gesprek te geven.

Een Galaxy far, far away, maar haarscherp

Star Wars Jedi: Survivor ziet er ten eerste fantastisch uit. Het voorgaande deel wist al overtuigend de personages en omgevingen neer te zetten, maar met de technologie van de PlayStation 5 komt dit nog meer tot zijn recht. Zo komen we in grote bossen, hoge rotsen met verstrekkende omgevingen, spookachtige omgevingen en de typische Star Wars-metropolen terecht. Alles voelt fris en nieuw aan en nergens vallen de omgevingen in herhalingen.

Met een sterke 4K-resolutie en een stabiele framerate van 60 frames per seconde blijf je regelmatig even stil staan om alles in je op te nemen. De muziek en geluiden versterken dit gevoel nog meer. De geluiden voelen echt authentiek en ademen Star Wars uit. De muziek is, zoals we wel gewend zijn van de Star Wars-franchise, episch. Het is duidelijk dat de acteurs die de rollen inspreken hun sporen hebben verdiend. Vooral Cameron Monaghan als Cal en Debre Wilson als Cere Junda weten hun rol vol overtuiging neer te zetten.

Een klein beetje darkside…

Wat vaak een valkuil is bij ontwikkelaars die singleplayergamess maken, is de lengte. Gelukkig kunnen we naast het verhaal genoeg andere opties verkennen. Zo kun je planeten ontdekken, cosmetische items verzamelen, uitdagingen doen en geheimen ontrafelen. Daarnaast is er een New Game Plus-modus waarbij je dus het hele verhaal opnieuw kunt spelen met alle perks die je al hebt verdiend en op een hogere moeilijkheidsgraad.

Hoewel het verhaal, extra’s en de graphics over het algemeen waanzinnig zijn, zijn er toch wat kleine puntjes van kritiek. Er zijn vrij veel technische problemen aanwezig in de versie die bij de release werd uitgebracht. Zo zijn er haperingen bij overgangen naar cinematics. Tevens is het schip waar je kunt rondhangen eigenlijk niet echt een grote toevoeging, terwijl dat in deel 1 wel zo was. Ik verwacht wel dat de kleine smetjes opgelost worden met een aantal patches.

Star Wars Jedi: Survivor is een waardig vervolg geworden van Fallen Order en bouwt voort op wat Respawn in het eerste deel voor elkaar heeft gekregen. Qua muziek, graphics en verhaal is de game uitdagend, gevarieerd en boeiend. Dit is een no-brainer voor iedereen die Star Wars-fan is of een sterke singleplayer wil spelen.