Wat ik ook graag zou willen customizen, is de soundtrack. Niet dat die niet goed is, maar hier is door de ontwikkelaar een rare keuze gemaakt. De soundtrack speelt elke keer in exact dezelfde volgorde af. Wanneer je de game opstart, word je dus telkens getrakteerd op hetzelfde muzikale programma. Het is hierbij niet mogelijk om in een menu zelf te kiezen welke nummers je wel en niet wilt horen. Anno 2020 moet zoiets in een game toch wel kunnen.

Wat gelukkig wél kan, is skaten in enkele indoor skatehallen. Deze zijn keurig nagemaakt en ondanks dat ze dus nauwelijks dynamisch zijn, laten ze je lekker rondskaten op halfpipes en zijn er buizen om op te grinden en leuke plekken om te springen. Bij de maps die zich buiten afspelen, is er echter iets vreemds aan de hand: ze hebben hele gekke onzichtbare muren.

Ik begrijp best dat een map een grens moet hebben en dat dit moeilijk te realiseren is als je een stad met straten na hebt gemaakt. Het probleem is dat de grenzen van een map nu zijn aangegeven met hele lage struiken of hekken. Terwijl je op andere plekken over hoge muren, auto’s of banken springt, val je hier gewoon meteen naar de grond als je over dat lage hekje springt.