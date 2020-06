Waar het verhaal mager is, maakt de gameplay erg veel goed. Het is vrij simpel waardoor je snel in actie kunt gaan, maar tegelijkertijd complex genoeg om je voor een uitdaging te zetten. Het level waarop je gaat knokken, is volledig verdeeld in hexagone vakjes. De meesten hiervan zijn bedekt door landschap, maar enkele zijn bezet door gebouwen die overgenomen kunnen worden. Dit is een dikke aanrader, want hoe meer gebouwen je overneemt, hoe meer CP je krijgt.

CP is een van de belangrijkste aspecten in de game. Je moet de Mechs waarmee je op oorlogspad gaat namelijk oproepen en daar mag je jouw zuurverdiende CP voor inleveren. Elke beurt kun je jezelf verplaatsen en aanvallen als je in de buurt van een vijand staat . Er zijn Mechs in diverse soorten en maten. De ene Mech kan heel ver lopen, maar is niet zo sterk in aanvallen. De ander brengt het zware geschut met zich mee en weer een ander richt zich op het helen van jouw personages.

Ook kan elke commander zichzelf transformeren in een Mech. Deze zijn extreem sterk en daardoor moeilijk neer te halen. Elk van hen heeft, net als de overige Mechs, unieke kwaliteiten. Zelf ben ik extreem fan van de eerste commander: Luella. ZIj kan op een flinke afstand met een raak schot iedere vijand in een rechte lijn van zijn leven beroven. Wat voelt het heerlijk als je maar liefst drie van die eikels in één haal neer weet te halen.