Rainbow Six Extraction is in alles duidelijk verwant aan het populaire Rainbow Six Siege. Dit is geenszins negatief want de gameplay van R6 staat hoog aangeschreven. Er zijn weinig spellen die wapens zo realistisch doen aanvoelen.

Daarnaast zijn tactische gameplay elementen verrassend goed te combineren met de chaotische gameplay die normaliter aan dit soort games verbonden zit. Een goed voorbeeld hiervan zijn de verstevigingen die je op muren kunt plaatsen waarmee je vijanden kunt dwingen via bepaalde routes te moeten.

Een andere duidelijke link met Siege zijn de operators waaruit je kunt kiezen in Extraction. Tot nu toe bestaat de keuze uit achttien operators die stuk voor stuk uit Siege komen. Hier zitten publieksfavorieten tussen zoals Tachanka, Fuze en Jäger. Ubisoft heeft al aangekondigd dat er in de toekomst meer operators hun intrede zullen doen. Het wordt interessant om te zien of dit opnieuw operators zijn uit Siege of dat het team van Extraction ook eigen operators gaat creëren.