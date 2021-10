Niet elk spel hoeft complex in elkaar te zitten. Soms is het heerlijk om er flink op los te meppen. In Push Your Family word je samen met je medespelers, zoals vrienden, familie, of huisgenoten in een arena gezet vol wacky gameplay elementen. Het doel? King of the Hill, Last Man Standing! Gebruik je omgeving tot je voordeel terwijl jij furieus iedereen rondmept – en rondgemept wordt – en zorg ervoor dat jij het bent die als laatste overeind staat in deze family-friendly free for all.