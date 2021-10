“Simplistisch” klinkt misschien kleinerend, maar dat is het allerminst. Psychonauts 2 schittert vooral in hoe doeltreffend het spelletje van begin tot eind is. Natuurlijk is dit vervolg mooier en uitgebreider dan het origineel ooit was, maar ook dit moderne deel blijft te allen tijde vasthouden aan die warme nostalgie naar “de games van toen”. Klinkt oubollig, maar stiekem is dat juist wel eens verfrissend om te ervaren.

Psychonauts veroverde zieltjes als eigenzinnig platform-avontuurtje — en dat is ook precies wat dit deel hoopt te doen. Nergens is de Psychonauts-formule grootser of hipper gemaakt dan het had moeten zijn, enkel eigenzinniger. Voor gamers die moe zijn van open werelden of games-as-a-service, is dat een gigantische opluchting.