Goed, er zijn dan wat minder banen te bespeuren dan in deel twee, maar 121 is nog steeds een hoop content. Toch merk je nog voor je gaat racen een ander punt waar Project CARS 2 echt in uitblonk wat in dit deel mist. In het tweede deel kon je namelijk helemaal zelf bepalen hoe je races eruit zagen en leek er haast geen limiet te liggen op het uitvoeren van gekke experimenten. Om te beginnen kon je zelf kiezen of je iedereen met identieke auto’s aan de start liet verschijnen of dat je verschillende autosportklasses door elkaar wilde laten rijden. Je koos dan zelf welke klasses dit waren. Helaas is dit nu uit de game gehaald. Je hebt nog wel de mogelijkheid om aan te geven of je meerdere klasses wilt, maar de game kiest dan voor je.

Een ander groot nadeel is dat je de race niet meer naar eigen wens kunt instellen. Als je een losse race wilt doen, kun je niet meer dan 99 rondes selecteren. Dit betekent dus dat je geen Indy 500 meer na kunt spelen. Daarbij is het ook niet meer mogelijk om een ‘Endurance Race’ te doen. Je kunt namelijk enkel nog kiezen om een x-aantal rondes te rijden en je kunt niet meer kiezen om bijvoorbeeld twee uur te rijden.

Ook qua weer is er iets geks aan de hand. Je kunt gelukkig nog steeds vooraf kiezen wat voor weer het moet zijn. Verschil met het voorgaande deel is alleen wel dat je maar twee slots voor het weer hebt in plaats van vier. Doordat je nu alleen maar het weer aan het begin en aan het eind kunt bepalen, krijg je wat minder dynamische races. Daarbij moet ik wel zeggen dat de regen nog steeds voor spektakel zorgt op de baan. De plassen blijven liggen waardoor je echt goed op moet letten voor aquaplaning.