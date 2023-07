Rijdt een goed gemiddelde

De Tour de France staat op het punt te beginnen, maar ik heb al een paar weken goede voorpret gehad met Pro Cycling Manager 2023. Ik zal niet verklappen wie de Tour gaat winnen, maar het eindklassement voor dit nieuwe deel in de wielrenreeks kunnen we wel opmaken. Het is een prima virtueel wielerjaar, al is het net als met de echte Tour de France lastig om het topjaar 2022 te overtreffen.

Sinds 2006 verschijnt elk jaar rond de start van de Tour de France een nieuwe versie van Pro Cycling Manager (PCM). De game wordt ontwikkeld door Cyanide Studios, die elk jaar de game weer iets proberen te verbeteren ten opzichte van het vorige jaar. Niet veel anders dan een FIFA- of NBA-game, zij het met een veel kleiner budget en ontwikkelaarsteam. Mocht je dus elk jaar een compleet nieuwe game verwachten, dan kom je van een koude kermis thuis. De nieuwe PCM is doorgaans eerder een geüpdatete versie van het jaar ervoor en dat is ook met PCM 2023 weer het geval.

Mirko Civendash of Remi Edendoel?

Het belangrijkste met een nieuwe versie van PCM elk jaar, is dat je de nieuwe koersen en teamsamenstellingen krijgt in de game. Net als met andere sporten wordt er ook binnen het wielrennen nogal eens van ploeg gewisseld en rijden ze elk jaar een ander rondje door Frankrijk. De teams krijgen nieuwe shirts en sponsoren en sommige ook een nieuwe naam. Tot op zekere hoogte dan, want ook dit jaar zijn de licenties niet compleet.

Zo ontbreekt de licentie voor Soudal Quick-Step, wat betekent dat je met Remi Edendoel als kopman op pad mag in plaats van Remco Evenenpoel. Ook Astana had geen zin om voor alle namen toestemming te geven en dus rijdt Mark Cavendish zijn laatste virtuele wielerseizoen als Mirko Civendash voor hij met pensioen gaat. Ook in de lagere gelederen van de profteams ontbreken er namen. Zo is de ploeg van Tour de Tietema helaas niet met echte naam aanwezig in het peloton, al kun je wel met Bas Teetema rijden. Gelukkig wordt er al hard gewerkt aan aangepaste databases door fans, zodat we nog voor de Tour de France goed en wel gefinisht is met de echte teams kunnen rijden.

Middelmatige gebergten

De nieuwe features voor de Pro Cycling Manager-modus zijn dit jaar wat beperkt. De grootste verandering is een nieuwe vaardigheid voor de renners: middelgebergte. Deze vaardigheid zit tussen klimmen en heuvels in en moet voor iets meer verschil zorgen tussen de klimmers in het peloton. De vaardigheid klimmen is vooral bedoeld voor lange beklimmingen die naar grote hoogtes gaan. Middelgebergte is voor de wat kortere beklimmingen en heuvels zijn nu echt de kleine hellingen die je met name in de voorjaarsklassiekers tegenkomt.

Heel groot is dit verschil niet, want de top van het rennersveld ligt nog steeds dicht bij elkaar. Zeker als het gaat om klimmen en middelgebergte. Tadej Pogacar steekt er in beide categorieën bovenuit, Primoz Roglic is iets beter in middelgebergte dan klimmen en de Spaanse renner Enric Mas is dan weer iets beter in klimmen dan in middelgebergte. De toevoeging van middelgebergte doet daarmee niet heel veel, al komt dat voornamelijk door de voorzichtige toepassing door Cyanide Studios. Misschien dat we hier in de toekomst nog wat meer differentiatie gaan zien tussen de renners.

Verder is er buiten een nieuwe tutorial en wat kleine quality-of-life-verbeteringen weinig nieuws onder de zon. Zo is het internationale uitslagen-overzicht aangepast. Je kunt nu zien waar een renner punten heeft verdiend in de afgelopen twaalf maanden. Ook is het scherm met wedstrijduitslagen iets verbeterd. Je kunt nu in een oogopslag zien wie welke trui draagt bij meerdaagse koersen en wie er posities heeft gewonnen of verloren tijdens de etappe. Daarnaast is er in de Pro Cyclist-modus, waarin je met slechts een renner speelt, een beter systeem om te bepalen voor welke wedstrijd je renner de beste vorm moet hebben. Dit maakt het indelen van een seizoen een stuk makkelijker.

In de grupetto

Wat ik zelf nog een noemenswaardige kleine aanpassing vind, is de toevoeging van de mogelijkheid om een renner te sparen tijdens een etappe. Je kunt tijdens een bergetappe je sprinters meteen laten afzakken naar een groepje langzamere renners en ze met minder inspanning de beklimmingen over laten gaan. Dit zorgt ervoor dat ze de dag erna nog fris zijn, zodat ze bijvoorbeeld wel die eindsprint in een vlakke etappe kunnen halen. Ook kun je op deze manier vrije renners sparen om ze de dag erna een bergetappe te laten winnen.

Het feit dat dit een van de meer noemenswaardige nieuwe toevoegingen is, geeft ook aan dat PCM 2023 misschien niet het meest innovatieve deel is in de reeks. Voor wie zich nog goed vermaakt met PCM 2022 is er weinig reden om dit jaar de nieuwe versie te halen. Toch is het prettig om te zien dat de serie nog steeds sprongen vooruit maakt, ook al zijn het geen grote demarrages.