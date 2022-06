Promoveert naar de World Tour-klasse

De maand juni is voor gamende wielerfans een belangrijke maand. Waar de niet-gamende fans even een maandje rust hebben tussen de Ronde van Italië en de Tour de France, is het voor gamende fietsliefhebbers de maand waarin de nieuwe Pro Cycling Manager uitkomt. Wie al wat langer meedraait in het virtuele peloton, weet dat je de verwachtingen niet te hoog moet leggen voor een nieuw deel wat Pro Cycling Manager 2022 een extra grote verrassing maakt.

De afgelopen twee jaar bracht de nieuwe Pro Cycling Manager meer bugs dan nieuwe features met zich mee en was zeker PCM 2021 zo onstabiel bij release, dat je deze maar beter kon overslaan. Nu is de nieuwe PCM ook meer een update van de vorige game, dan een echt nieuwe game. Wat goed te begrijpen is, want de game wordt door een handvol mensen gemaakt. PCM 2022 valt nog steeds meer in de categorie ‘grote update’ dan dat het een volledig nieuwe release is, maar dit jaar is een goed jaar om te updaten.

Op zoek naar talent

De belangrijkste toevoeging dit jaar is een nieuw scouting systeem. De hele interface is op de schop en je kunt nu beter met meerdere scouts naar nieuwe talenten zoeken. Daarnaast kun je in carrièremodus nu een jongerenploeg beginnen met renners jonger dan 23 jaar. Deze jongens worden door de ploeg opgeleid en natuurlijk goed in de gaten gehouden door de trainers, zodat je daar de beste talenten voor het nieuwe seizoen uit kunt vissen.

Deze jongerenploeg rijdt ook wedstrijden, maar helaas kun je deze niet zelf rijden. Dat is een gemiste kans, al moeten we ook in alle eerlijkheid bekennen dat een seizoen met een profploeg al lang genoeg duurt en het maar de vraag is hoeveel van de wedstrijden we daadwerkelijk zouden rijden.

Een mooi palmares

Verder is de management interface flink onder handen genomen. Dat zorgt ervoor dat de game in ieder geval op dat gebied weer fris aanvoelt, maar ook hier maakt PCM 2022 een grotere sprong dan de voorgaande delen.

Zeker het profiel van de individuele renners is in positieve zin veranderd. Daar zie je nu in één oogopslag veel meer informatie over een renner, zoals bijvoorbeeld zijn erelijst. Naast een echte lijst is er ook een samenvatting van overwinningen in grote rondes en klassiekers, zodat je in één oogopslag kunt zien wat voor een renner je voor je hebt. Daarnaast is het gewoon leuk om het profiel van je beste renners te bekijken en de grote overwinningen bovenaan de palmares te zien prijken.

Ook kun je nu in een visualisatie zien wat de sterke punten zijn van een renner en zijn de waardes in cijfers met kleuren gemarkeerd. Dat laatste geldt ook voor de waardes van een renner in het overzicht tijdens de races. Zeker in het begin als je je ploeg nog niet helemaal kent, is het heel handig om sneller te kunnen zien wie er goed is in bijvoorbeeld klimmen als er opeens een kopgroep ontstaat en je iemand mee moet sturen.

The Definitive Edition

Tijdens de races valt direct op dat de game nog altijd in dezelfde engine draait. De grafische sprong voorwaarts is dan ook mondjesmaat. Ook de interface en gameplay tijdens de races is hetzelfde gebleven, al zijn er weer wat meer namen en vooral meer officiële fietsmerken aanwezig in het peloton. Slechts een enkel Pro Continental team rijdt nog met de default Cya-Road fiets.

Wat wel ontbreekt, is een groot aantal bugs en crashes. PCM is nooit een honderd procent stabiele en bugvrije game geweest en zal dat vermoedelijk ook nooit worden. In PCM 2022 heb ik echter nog geen crashes meegemaakt en het aantal bugs is ook minimaal. Er zijn online nog wel wat klachten over gamebreaking bugs bij de wissel naar 2023, maar daar wordt al naar gekeken door Cyanide Studios.

Wat overblijft, is een van de beste PCM-games in jaren. De balans tussen de renners is goed. Ook doen de kopmannen niet meer op willekeurige momenten zelf kopwerk en rijden ze zich niet stuk op de eerste de beste klim. In plaats daarvan heb ik al meerdere duels meegemaakt tijdens de grote rondes die zo konden doorgaan voor een wielerwedstrijd op televisie. Echt een feestje.

PCM 2022 is zoals de game hoort te spelen en kan wat mij betreft voorlopig worden bestempeld als PCM The Definitive Edition. De komende paar jaar kunnen we prima uit de voeten met deze game. Dan hebben de makers mooi de tijd om aan een écht nieuwe versie van de game te werken, zodat we de Champs-Élysées over een paar jaar in een nieuwe engine kunnen bewonderen.