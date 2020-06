Hoewel we niet in de portemonnee van Cyanide Studio kunnen kijken, kosten licenties nu eenmaal geld en er zitten dit jaar maar weinig grote nieuwe toevoegingen in Pro Cycling Manager 2020. Geen nieuwe engine of grote grafische veranderingen en ook het commentaar is nog altijd hetzelfde als een paar jaar geleden.

De menu’s zijn weer wat getweakt zodat je wat meer overzicht hebt, met name de knop waarmee je kunt wisselen tussen de vaardigheden van een renner als ze in piekvorm zijn en de vaardigheden op dat moment. Iemand die normaal gesproken een topklimmer is, zal niet met de beste meekunnen als de vorm niet optimaal is. Dat kun je nu in een oogopslag zien.

De vorm is nu belangrijker dan ooit en er is een belangrijke factor bijgekomen die bepaald hoe een renner presteert: het moreel. Renners in Pro Cycling Manager kunnen zich voortaan, net als echte renners, niet helemaal lekker in hun vel zitten en dat uit zich in mindere prestaties. Bijvoorbeeld als ze weinig wedstrijden rijden of voor lange tijd geen overwinningen behalen.

Een interessant systeem, dat zeker in langere rondes een verschil kan maken. Wanneer een kopman drie grote etappes in de tour weet te winnen, zal hij op wolken rijden en een nog beter in het slot van de koers kunnen presteren. Het brengt een illusie van menselijkheid naar Pro Cycling Manager 2020 dat verder voornamelijk uit tabellen en grafieken bestaat.