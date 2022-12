Oude tradities met toekomstperspectief

Pokémon fans worden op hun wenken bediend in 2022. Eerder mochten we al genieten van Pokémon Legends Arceus; een probeersel uit de studio van ontwikkelaar Game Freak. Nu vlak voor de valreep komt er een nieuwe generatie hoofdgames uit in de vorm van Pokémon Scarlet & Violet. Is het een stap in de nieuwe richting of blijft Game Freak dezelfde formule herkauwen?

Over het algemeen zijn de hoofd Pokémon-games vrij lineair. Waar Sword & Shield ons al lieten kennis maken met de Wild Area, een groot afgesloten gebied waar je vrij rond kan lopen, gooide Pokémon Legends Arceus daar nog een schepje bovenop. Arceus liet ons voor het eerst kennis maken met een open wereld waarin we zelf verschillende gebieden en missies kunnen ontdekken. In Scarlet & Violet gaat Game Freak voor het eerst volledig los met het open wereld-concept. De vraag is of ze hierin zijn geslaagd.

Nieuwe wereld, nieuwe kansen

Zoals vrijwel elke nieuwe Pokémon-game bevinden we ons in een gloednieuwe regio met bijpassende thema-Pokémon. Deze keer is Spanje de inspiratie geweest en eerlijk is eerlijk: De Paldea-regio geeft je het gevoel op vakantie te zijn in het diepe zuiden. De dorpjes en steden stralen allemaal typische Spaanse trekpleisters uit en je kunt bijna de zon op je huid voelen. Tussen deze locaties zijn genoeg uitgestrekte gebieden van woestijn tot bergtoppen.

Hoewel Game Freak echt een juiste stap heeft gezet om de Pokémon-games eindelijk open wereld te maken, zijn er wel nog tal van problemen. Zo heeft de Switch het ontzettend zwaar om alles goed in beeld te brengen. Zodra je een stad of dorp betreedt, stort de framerate zo ver naar beneden dat je spontaan een siësta wil doen tot alles is ingeladen. Leg deze game naast Breath of the Wild of Xenoblade Chronicles 3 en je vraagt je af hoe het komt dat Game Freak niet beter heeft gekeken naar deze twee grootheden. Grafisch gezien zit de game ook vol uitersten. Zo zijn de personages heel gedetailleerd, maar kijk je soms naar PS1-graphics in de omgeving.

Een ECHTE Pokémon-meester

Oké, de game heeft zo zijn mankementjes die meteen opvallen, maar Game Freak heeft deze keer wel de verhaalbeleving op de schop gegooid. Zo zijn er namelijk meerdere manieren om het verhaal te ervaren. Je kunt meerdere verhaallijnen volgen en zelf bepalen of je even wat anders gaat doen of niet.

Uiteraard heb je de verhaallijn waarin je alle Gyms verslaat en uiteindelijk kampioen van de regio te wordt. Je kunt echter zelf bepalen of je eerst naar de Bug-gym gaat of juist helemaal naar het noorden gaat om daar je eerste gym te verslaan. Op papier klinkt dit helemaal top, maar in de praktijk zitten er nog wat haken en ogen aan. Zo zijn alle levels van gyms al van te voren bepaald. Dit houdt in dat je eerst de sterkere kunt verslaan en daarna ontzettend makkelijke gyms overhoudt. De spanning gaat hierdoor wel wat verloren.

Naast de gyms zijn er deze keer ook andere verhalen om te volgen. Zo kun je bijvoorbeeld alle locaties van Team Star ontruimen door ze te verslaan of kun je tegen gigantische Pokémon vechten genaamd Titans. Deze verhalen met elk hun eigen interessante achtergronden geeft voldoende uitdaging om de game leuk te houden. Het fijne is ook dat je op elk gewenst moment tussen de verhaallijnen kunt wisselen. Zo kun je na twee gyms besluiten om een Titan te verslaan en daarna weer naar Team Star te trekken. Deze afwisseling hadden de Pokémon-games al langere tijd nodig.

Kristalheldere aanvallen

De laatste jaren lijkt elke nieuwe Pokémon-game een eigen gimmick te hebben. Zo hadden we Dynamaxen in Sword & Shield en waren op de 3DS bijvoorbeeld Mega Evoluties en Z-moves. In Paldea maken we kennis met Terastallizing. Eigenlijk is deze nieuwe gimmick een verzameling van alle voorgaande gimmicks.

De Pokémon krijgen een soort kristal-uitstraling die gecombineerd is met een Tera-type. Zodra je Terastallizing activeert, krijgt je Pokémon een extra type of wordt je eigen type versterkt. Dit zorgt ervoor dat het hele gevecht tactisch overhoop gehaald kan worden en het allemaal veel dynamischer wordt. Vroeger kon je standaard met een water-Pokémon een vuur-Pokémon geheel kapot maken, maar door Tera-types kan een vuur type opeens een gras-type worden en daardoor de bovenhand krijgen.

De Raids Dens van Sword & Shield zijn weer terug en bevatten veel Tera-types. Het is dus zeker de moeite waard om deze dens te bezoeken en zo mooie combinaties van types te vangen. Om de gimmick niet te sterk te maken kun je Terrastallizing maar een enkele keer gebruiken. Daarna moet je naar een Pokémon Center om deze kracht terug te krijgen.

Het zijn de kleine dingen die het doen

Een belangrijk aspect van de franchise is de muziek en ook deze keer weer knalt die door je speakers. Toby Fox is ditmaal de drijfveer achter de catchy klanken en hij mag wat mij betreft vaker terugkomen. Zo is alle muziek passend bij het gebied zonder meteen overheersend te zijn. Daarbij heeft Fox goed geluisterd naar Spaanse muziek. Ook de gevechten voelen weer hyped aan en zelfs de muziek tijdens Gym-gevechten zijn een knipoog naar Sword & Shield.

Er is deze keer ook gekozen voor een nieuw craftingssysteem voor Technical Machines. Eerder waren deze opnieuw te gebruiken, maar deze keer moet je ze met speciaal materiaal maken. Dit materiaal vind je na elk gevecht of in de open wereld. Ik kan me voorstellen dat als je een Pokémon purist bent en de perfecte Pokémon wil maken je hier heel veel uren instopt. De casual speler zal vooral goed moeten nadenken welke Pokémon het beste de move kan leren.

Een klein puntje van ergernis is de kaart van de Paldea-regio. Deze is vanaf het begin volledig beschikbaar, waardoor je dus precies kunt zien waar alles ligt en waar bijvoorbeeld titans rondlopen. Dat haalt wel een beetje verassing weg en beperkt het gevoel van ontdekken. Ook de kaart zelf voelt soms onlogisch en draait soms mee, waardoor je geen idee hebt waar je bent.

Samen maakt alles beter

Een verbeterpunt waar fans al langer om vragen is het multiplayer-aspect van de games. Voorheen kon je vooral tegen elkaar vechten, ruilen of samen een Raid Battle doen. In Scarlet & Violet kun je voor het eerst met drie andere spelers door de wereld reizen. Dit houdt in dat je samen kunt rondlopen, maar wanneer je in een gevecht belandt je vrienden aan de zijlijn staan te juichen. Voor het ruilen van Pokémon is deze feature wel echt ideaal want je kunt gelijk naar elkaar toe gaan om jouw favoriete Pokémon te bemachtigen.

De nieuwe toegevoegde Pokémon zijn vaak gebaseerd op Spanje. Zo is er een zwarte Tauros, maar ook veel Pokémon-namen met Spaanse invloeden. Over het algemeen zijn de meeste ontwerpen ontzettend makkelijk en uitgekauwd, al zijn er zeker een aantal pareltjes. Gelukkig zijn er ook zat van oude bekende terug te vinden die net even een andere kleur, type of evolutie krijgen.

Over het algemeen is Scarlet & Violet een prima game, alleen snap ik niet dat Game Freak de game in deze staat uitbrengt. Nu zijn dit allemaal zaken die met patches opgelost kunnen worden, maar dat zou eigenlijk niet mogen. Gelukkig zorgen de grote open wereld, het verhaal en de muziek ervoor dat er genoeg te genieten valt voor Pokémon-fans. Hopelijk zijn de nieuwe features een blauwdruk voor de toekomstige Pokémon-games en krijgen we binnenkort eindelijk een game die inslaat als een bom.