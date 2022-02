In plaats van de moderne setting waar de meeste Pokémon-spellen in te plaatsen zijn, speelt Legends: Arceus zich af in een ver verleden van Sinnoh, toen het gebied nog een wildernis was en Hisui heette. In dit wilde land is overal gevaar en nergens echte luxe te bekennen. Het is survival of the fittest, de ruige regio zal je niet te vriend zijn.

Je wordt naar deze wereld gestuurd door Arceus, de god van het Pokémon-universum. Jij blijkt de uitverkorene om alle Pokémon in het gebied op te sporen. Niet lang daarna wordt je wakker in de buurt van de enige nederzetting in het hele gebied: Jubilife Village. Van hieruit ga je op expedities naar de verschillende uithoeken van Hisui om de eerste Pokédex van de regio te voltooien.

Tijdens de vele expedities om alle Pokémon van Hisui te vinden kom je allerlei kleurrijke personages tegen die je verzoeken om ze te helpen. Het verhaal speelt tweede viool in dit spel. Het is meer een middel om jouw meer te laten verkennen dan echt een diepgaand plot. Je speelt Legends: Arceus niet zozeer voor het verhaal achter het avontuur, maar voor het avontuur zelf.