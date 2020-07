De eerste tien seconden van de game lijkt alles fantastisch te zijn in de wereld van Paper Mario, maar het duurt niet lang voor we kennismaken met een gehersenspoelde Peach. Waar we alle figuurtjes als plat kennen, lijkt Peach ineens uit meerdere dimensies te bestaan en dat is natuurlijk heel erg verdacht. Na een wat vage conversatie met onze in het roze uitgedoste prinses, wordt duidelijk dat we te maken hebben met koning Olly, de Origami King.

Koning Olly vouwt een groot aantal platte figuren op tot origami en creëert daarmee een nieuwe rij vijanden voor Mario. Zelf neemt hij het gehele kasteel en de origami Peach mee en gaat daarmee naar een verlaten plek om koning te kunnen spelen. Gelukkig blijkt Olly een zusje te hebben: Olivia. Olivia gaat met Mario op pad om het koninkrijk weer tot diens originele glorie terug te brengen.

Het verhaal van The Origami King is simpel, maar biedt diverse elementen om het memorabel te maken. Zo zien Bowser en zijn Minions in dat het land hun hulp nodig heeft en slaan ze de armen ineen met Mario tegen de Origami-vijanden. Daarnaast treffen we diverse bijzondere vijandelijke bosses, zoals een enorme tekendoos. Nintendo zet hier de perfecte sfeer neer, die geheel in de stijl van Paper Mario past.